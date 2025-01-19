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Cübbeli Ahmet'ten Suriyelilerin Gidişine İlginç Yorum: "Cemaat Eksilecek"

Cübbeli Ahmet'ten Suriyelilerin Gidişine İlginç Yorum: "Cemaat Eksilecek"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.01.2025 - 18:11

Cübbeli Ahmet, yine tartışmalı bir açıklamaya imza attı. Suriyelilerin gidişine değinen Cübbeli Ahmet, 'gidişlerine üzülüyorum' dedi. Sebebini ise 'cemaat eksilecek' diye açıkladı. Bununla bireberi Türk halkına da 'eleştiri' getiren Cübbeli Ahmet'in bu açıklaması da çok konuşulacak. Cübbeli Ahmet, 'Türklere cennet lazım değil' dedi.

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Sık sık tartışmalı açıklamalarıyla gündem olan Cübbeli Ahmet yine gündemi yorumlarken çok tartışmalı bir konuşma yaptı.

Sık sık tartışmalı açıklamalarıyla gündem olan Cübbeli Ahmet yine gündemi yorumlarken çok tartışmalı bir konuşma yaptı.

Cübbeli, "Suriyelilerin gidişine üzülüyorum, çünkü cemaat eksilecek. Türkler camiye gelmiyor ki." dedi.

Cübbeli, "Suriyelilerin gidişine üzülüyorum, çünkü cemaat eksilecek. Türkler camiye gelmiyor ki." dedi.

"Türklere cennet lazım değil ki" diye imalı bir yorum yapan Cübbeli Ahmet'in bu konuşması da sosyal medyada eleştiri aldı.

"Türklere cennet lazım değil ki" diye imalı bir yorum yapan Cübbeli Ahmet'in bu konuşması da sosyal medyada eleştiri aldı.

Cübbeli Ahmet'ten tartışmalı sözler:

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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