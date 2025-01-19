Cübbeli Ahmet'ten Suriyelilerin Gidişine İlginç Yorum: "Cemaat Eksilecek"

Cübbeli Ahmet, yine tartışmalı bir açıklamaya imza attı. Suriyelilerin gidişine değinen Cübbeli Ahmet, 'gidişlerine üzülüyorum' dedi. Sebebini ise 'cemaat eksilecek' diye açıkladı. Bununla bireberi Türk halkına da 'eleştiri' getiren Cübbeli Ahmet'in bu açıklaması da çok konuşulacak. Cübbeli Ahmet, 'Türklere cennet lazım değil' dedi.