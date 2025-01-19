Hrant Dink Anılıyor: 18 Yıl Önce Bugün Öldürülmüştü
Hrant Dink Anılıyor: 18 Yıl Önce Bugün Öldürülmüştü
Türkiye Ermeni toplumunun önde gelen isimlerinden Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde kurucusu ve genel yayın yönetmeni olduğu Agos Gazetesi’nin önününde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast ise geçtiğimiz günlerde cezaevinden tahliye olmuştu. Hrant Dink Vakfı, cinayetin 18’inci yıldönümünde Sebat Apartmanı önünde anma töreni düzenleneceğini duyurdu.
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Hrant Dink, 2004 yılında “Türklüğe hakaret" suçlamasıyla yargılanmış ve bazı medya kuruşları tarafından hedef haline getirilmişti.
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Dink öldürülmeden önce kaleme aldığı son yazısında, "Evet kendimi bir güvercinin ruh tedirginliği içinde görebilirim, ama biliyorum ki bu ülkede insanlar güvercinlere dokunmaz. Güvercinler kentin ta içlerinde, insan kalabalıklarında dahi yaşamlarını sürdürürler. Evet biraz ürkekçe ama bir o kadar da özgürce" ifadelerini kullanmıştı.
19 Ocak 2007’de, 17 yaşında olan Ogün Samast İstanbul’da Hrant Dink’i öldürmüştü.
Tetikçi Ogün Samast, 16 Kasım 2023’te şartlı tahliye hükümlerinde yararlanarak cezaevinden çıkmıştı.
Hrant Dink Vakfı, Hrant Dink’in ölümünün 18. yıldönümünde anma programı için çağrıda bulundu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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