Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Hrant Dink'in Katili Ogün Samast, Adliye'den Tespihi Elinde Şov Yaparak Çıktı!

Hrant Dink'in Katili Ogün Samast, Adliye'den Tespihi Elinde Şov Yaparak Çıktı!

Hrant Dink Ogün Samast
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 14:02

Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın bugün Adliye çıkışı tespihiyle yaptığı şov büyük tepki topladı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Ogün Samast, suç işlediği sırada 18 yaşının altında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı ve cezası düşürüldü. Samast, geçen yıl kasım ayında, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Ogün Samast, suç işlediği sırada 18 yaşının altında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı ve cezası düşürüldü. Samast, geçen yıl kasım ayında, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.

Ogün Samast’ın 11 sanıklı FETÖ terör örgütü davası çerçevesinde yargılanmasına ise devam ediliyor.

Ogün Samast’ın 11 sanıklı FETÖ terör örgütü davası çerçevesinde yargılanmasına ise devam ediliyor.

Samast bugün, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanmak için Trabzon Adliyesi’ne geldi.

Duruşma 16 Ekim'e ertelendi.

Duruşmada savunma yaptıktan sonra adliyeden tespih sallayarak çıkan Samast, kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

Duruşmada savunma yaptıktan sonra adliyeden tespih sallayarak çıkan Samast, kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.

İşte o anlar ve gelen tepkilerden bazıları 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
44
22
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın