Hrant Dink'in Katili Ogün Samast, Adliye'den Tespihi Elinde Şov Yaparak Çıktı!
Hrant Dink'in Katili Ogün Samast, Adliye'den Tespihi Elinde Şov Yaparak Çıktı!
Hrant Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast'ın bugün Adliye çıkışı tespihiyle yaptığı şov büyük tepki topladı.
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Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de gazete binası önünde o dönem 17 yaşında olan Ogün Samast tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
Ogün Samast, suç işlediği sırada 18 yaşının altında olduğu için çocuk mahkemesinde yargılandı ve cezası düşürüldü. Samast, geçen yıl kasım ayında, 16 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişti.
Ogün Samast’ın 11 sanıklı FETÖ terör örgütü davası çerçevesinde yargılanmasına ise devam ediliyor.
Duruşmada savunma yaptıktan sonra adliyeden tespih sallayarak çıkan Samast, kendisini bekleyen otomobile binerek adliyeden ayrıldı.
İşte o anlar ve gelen tepkilerden bazıları 👇
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