İstanbul'un Ardından Ankara'da da Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı!
İstanbul'un Ardından Ankara'da da Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı!
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Yaz mevsiminin gelişi ve aşırı sıcaklarla birlikte Türkiye yine ciddi bir orman riskiyle karşı karşıya.
Birçok kentte ormanlık alanlara giriş olabilecek bir yangın riskine karşı yasaklanırken, son yasak kararı da Ankara'dan geldi.
Ankara Valiliği, bugün kentte ormanlık alanlara girişin 30 Eyül'e kadar yasaklandığını duyurdu.
Ankara Valiliği tarafından yapılan paylaşım 👇
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