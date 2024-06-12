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İstanbul'un Ardından Ankara'da da Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı!

İstanbul'un Ardından Ankara'da da Ormanlık Alanlara Giriş Yasağı!

Ankara
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 12:33

İstanbul'un ardından Ankara'da ormanlık alanlara giriş yasaklandı. Yangın tehlikesi nedeniyle yasak 30 Eylül'e kadar geçerli olacak. 

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Yaz mevsiminin gelişi ve aşırı sıcaklarla birlikte Türkiye yine ciddi bir orman riskiyle karşı karşıya.

Yaz mevsiminin gelişi ve aşırı sıcaklarla birlikte Türkiye yine ciddi bir orman riskiyle karşı karşıya.

Birçok kentte ormanlık alanlara giriş olabilecek bir yangın riskine karşı yasaklanırken, son yasak kararı da Ankara'dan geldi.

Birçok kentte ormanlık alanlara giriş olabilecek bir yangın riskine karşı yasaklanırken, son yasak kararı da Ankara'dan geldi.

Ankara Valiliği, bugün kentte ormanlık alanlara girişin 30 Eyül'e kadar yasaklandığını duyurdu.

Ankara Valiliği, bugün kentte ormanlık alanlara girişin 30 Eyül'e kadar yasaklandığını duyurdu.
cdnuploads.aa.com.tr

Ankara Valiliği tarafından yapılan paylaşım 👇

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