Enflasyon ve Olası Senaryolar: Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?
Enflasyon ve Olası Senaryolar: Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?
CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan görüşmesinde ele alınan konulardan biri de asgari ücret zammıydı. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte yüzde 25-26 civarında bir erime ortaya çıkacakken, hükümet kanadı şu ana kadar asgari ücret için ara zamda oldukça isteksiz gözüküyor.
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Asgari ücrete ara zam yapılmasının düşünülmesi halinde şu sıralar toplantıların gerçekleştirilmesi gerekli. Araya bayram gireceği için bu ayın son bir haftalık sürecinde asgari ücret konusu tamamen netleşmiş olacak.
CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan görüşmesinde ele alınan konulardan biri de asgari ücret zammıydı.
Haziran enflasyonun yüzde 3 civarında gelmesi bekleniyor. Haziran verisiyle birlikte 6 aylık enflasyonun ise yüzde 25-26 seviyesinde gerçekleşmesi güçlü beklenti.
Hükümet kanadı ise asgari ücrete ara zam konusuda oldukça isteksiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını, baştan nasıl konuşulduysa öyle olacağını söyledi.
Peki asgari ücrete zam olmazsa ve yıl sonuna kadar bekletilirse ne olacak?
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Ara zammın olmadığı bir ortamda enflasyonun yıllık yüzde 35-40 aralığına gerileyecek olması beklentisiyle birlikte yılbaşında asgari ücrete maksimum yapılacak zam yüzde 35-40 oranında olması bekleniyor.
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