Enflasyon ve Olası Senaryolar: Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?

CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan görüşmesinde ele alınan konulardan biri de asgari ücret zammıydı. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte yüzde 25-26 civarında bir erime ortaya çıkacakken, hükümet kanadı şu ana kadar asgari ücret için ara zamda oldukça isteksiz gözüküyor.