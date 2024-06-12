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Enflasyon ve Olası Senaryolar: Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?

Enflasyon ve Olası Senaryolar: Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı?

Asgari Ücret
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
12.06.2024 - 10:09

CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan görüşmesinde ele alınan konulardan biri de asgari ücret zammıydı. Haziran ayı enflasyonu ile birlikte  yüzde 25-26 civarında bir erime ortaya çıkacakken, hükümet kanadı şu ana kadar asgari ücret için ara zamda oldukça isteksiz gözüküyor. 

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Asgari ücrete ara zam yapılmasının düşünülmesi halinde şu sıralar toplantıların gerçekleştirilmesi gerekli. Araya bayram gireceği için bu ayın son bir haftalık sürecinde asgari ücret konusu tamamen netleşmiş olacak.

Asgari ücrete ara zam yapılmasının düşünülmesi halinde şu sıralar toplantıların gerçekleştirilmesi gerekli. Araya bayram gireceği için bu ayın son bir haftalık sürecinde asgari ücret konusu tamamen netleşmiş olacak.

CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan görüşmesinde ele alınan konulardan biri de asgari ücret zammıydı.

CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün yapılan görüşmesinde ele alınan konulardan biri de asgari ücret zammıydı.

Haziran enflasyonun yüzde 3 civarında gelmesi bekleniyor. Haziran verisiyle birlikte 6 aylık enflasyonun ise yüzde 25-26 seviyesinde gerçekleşmesi güçlü beklenti.

Haziran enflasyonun yüzde 3 civarında gelmesi bekleniyor. Haziran verisiyle birlikte 6 aylık enflasyonun ise yüzde 25-26 seviyesinde gerçekleşmesi güçlü beklenti.

Hükümet kanadı ise asgari ücrete ara zam konusuda oldukça isteksiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını, baştan nasıl konuşulduysa öyle olacağını söyledi.

Hükümet kanadı ise asgari ücrete ara zam konusuda oldukça isteksiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce temmuz ayında asgari ücrete ara zam olmayacağını, baştan nasıl konuşulduysa öyle olacağını söyledi.

Peki asgari ücrete zam olmazsa ve yıl sonuna kadar bekletilirse ne olacak?

Peki asgari ücrete zam olmazsa ve yıl sonuna kadar bekletilirse ne olacak?
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Ara zammın olmadığı bir ortamda enflasyonun yıllık yüzde 35-40 aralığına gerileyecek olması beklentisiyle birlikte yılbaşında asgari ücrete maksimum yapılacak zam yüzde 35-40 oranında olması bekleniyor.

Ara zammın olmadığı bir ortamda enflasyonun yıllık yüzde 35-40 aralığına gerileyecek olması beklentisiyle birlikte yılbaşında asgari ücrete maksimum yapılacak zam yüzde 35-40 oranında olması bekleniyor.

Bu durumda 17 bin 2 lira maaş alan asgari ücretliler;

Yüzde 30 zam alırsa 22 bin 102 lira

Yüzde 35 zam yapılırsa 22 bin 952 lira

Yüzde 40 zam yapılırsa 23 bin 802 lira maaş alacak. 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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