İsmail Saymaz'dan Meral Akşener'e Yanıt: "Kendi Geçmişini Sorgulasın"
İsmail Saymaz'dan Meral Akşener'e Yanıt: "Kendi Geçmişini Sorgulasın"
Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eski İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki görüşmeye ilişkin haberi nedeniyle yeni bir açıklama yaptı. Akşener'in bugünkü sert tepkisini değerlendiren Saymaz, 'Akşener, benim gazeteciliğimi sorgulayacağına kendi siyasi geçmişini sorgulasın' dedi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşme sonrası uzun süre sessiz kalan eski İYİ Parti lideri Meral Akşener, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada gazeteci İsmail Saymaz'ı hedef almıştı.
Meral Akşener, “İsmail Saymaz tarafından şahsım adına ortaya atılan, 'iş adamının dosyası için görüşüldü' ve 'ofis açtı' şeklindeki iddialar, dedikodudan ibaret. Hukuki yollara başvuracağım” dedi.
Akşener'in açıklamalarına bugün Sözcü TV'den yanıt veren İsmail Saymaz ise şunları söyledi: "Akşener'in yalpalamalarına siyasi kılıf uydurmak zorunda mıyım ben? En yakınlarınız size ah ediyor, sizden şüphe duyuyor Meral Hanım!"
"Meral Akşener benim gazeteciliğimi sorgulayacağına kendi geçmişini sorgulasın."
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