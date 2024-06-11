İsmail Saymaz'dan Meral Akşener'e Yanıt: "Kendi Geçmişini Sorgulasın"

Gazeteci İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eski İYİ Parti lideri Meral Akşener arasındaki görüşmeye ilişkin haberi nedeniyle yeni bir açıklama yaptı. Akşener'in bugünkü sert tepkisini değerlendiren Saymaz, 'Akşener, benim gazeteciliğimi sorgulayacağına kendi siyasi geçmişini sorgulasın' dedi.

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