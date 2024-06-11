Kırıkkale'de Korkunç Cinayet: 80 Yaşındaki Kadını Evine Girip Bıçaklayarak Öldürdüler!
Kırıkkale'de Korkunç Cinayet: 80 Yaşındaki Kadını Evine Girip Bıçaklayarak Öldürdüler!
Kırıkkale'de 80 yaşında evinde yalnız yaşayan Gülistan Avcı, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
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Korkunç cinayet, Kırıkkale'de akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında bulunan dairede yaşandı.
Yalnız başına yaşayan 80 yaşındaki Gülistan Avcı’nın evine giden torunu babaannesini hareketsiz halde yerde yatarken buldu.
Torununun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede 80 yaşındaki kadının bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
Olay yerinden görüntüler 👇
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