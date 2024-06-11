Meteoroloji Uzmanından 'Çılgın Sıcaklık' Açıklaması: 32 Dereceyi Neden 40 Gibi Hissediyoruz?
Meteoroloji Uzmanından 'Çılgın Sıcaklık' Açıklaması: 32 Dereceyi Neden 40 Gibi Hissediyoruz?
Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Güven Özdemir tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgasıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Özdemir, şu anda 'çılgın bir sıcakla' karşı karşıya olduğumuzu anlatırken, 32-33 derece olan sıcakların sanki 40 derece gibi hissedildiğini söyledi.
Özdemir, bunun nedeninin ise nem, trafik yoğunluğu ve aşırı klima kullanımı ile alakalı olduğunu ifade etti.
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Haziran ayına girilmesiyle birlikte hava sıcaklıkları hızla yükseldi, bir anda neye uğradığımızı şaşırdık. Meteoroloji uzmanlarına göre ise Temmuz ve Ağustos aylarında kırılacak sıcaklık rekorlarıyla bu yaz işimiz hiç kolay olmayacak.
Meteoroloji Mühendisi Prof. Dr. Güven Özdemir içinde bulunduğumuz durumu, "Haziran ayında maalesef çok çılgın bir sıcaklık var" ifadeleriyle anlattı.
Özdemir, İstanbul'da 32-33 derece olan sıcaklıkları neden 40 derece hissettiğimizle alakalı ise şunları söyledi:
Özdemir yarın ve perşembe günü de etkili olacak sıcak havanın cuma günü 29 derecelere kadar gerileyeceğini söylese de temmuz ve ağustos ayı için oldukça zor günlerin kapıda olduğuna vurgu yaptı.
Prof. Dr. Özdemir, "Geçen sene İstanbul'da, 40-41 derecelerde rekor kırıldı. Bu rekor galiba yenilenecek gibi geliyor, öyle gösteriyor. Çünkü daha Haziran ayında böyle olması, maalesef Temmuz - Ağustos aylarında da sıcaklık rekorlarını ülkemizde göreceğiz" dedi.
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