Meteoroloji Uzmanından 'Çılgın Sıcaklık' Açıklaması: 32 Dereceyi Neden 40 Gibi Hissediyoruz?

'Sıcak çok yüksek ancak hissedilen sıcaklık nemden dolayı daha fazla.

Şu anda İstanbul'da 30-32 derecelik bir sıcaklık var ama 38, 39, 40 gibi hissediliyor.

Bu İstanbul'un her bölgesinde değil. Boğazda veya deniz kıyısında olan yerlerde sıcaklıklar daha düşük ama şehir merkezlerinde, trafiğin yoğun olduğu yerlerde, klimaların çok yoğun kullanıldığı yerlerde maalesef sıcaklıklar 40 derece gibi hissediliyor. '