Cübbeli Ahmet'ten Siyasi Kulis: "CHP'ye Bakanlık Verilebilir"

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönemde Türkiye siyaseti hakkında fikir beyan etmekten de geri durmuyor. Cübbeli Ahmet, CHP lideri Özgür Özel'in siyasi hamlelerini olumlu bulduğunu belirterek, CHP'ye bakanlık verilebileceğini iddia etti.