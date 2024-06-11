Cübbeli Ahmet'ten Siyasi Kulis: "CHP'ye Bakanlık Verilebilir"
Cübbeli Ahmet'ten Siyasi Kulis: "CHP'ye Bakanlık Verilebilir"
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönemde Türkiye siyaseti hakkında fikir beyan etmekten de geri durmuyor. Cübbeli Ahmet, CHP lideri Özgür Özel'in siyasi hamlelerini olumlu bulduğunu belirterek, CHP'ye bakanlık verilebileceğini iddia etti.
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Seçim döneminde dinden sonra siyasete yönelik de açık açık fikir beyan etmeye başlayan Cübbeli Ahmet, siyasi kulislere de oldukça hakim gibi.
Daha önce CHP lideri Özgür Özel'in kendisini cezaevinde ziyaret ettiğini açıklayan ve bir sempatisi bulunduğunu ifade eden Cübbeli Ahmet, bu kez CHP'yle ilgili bir siyasi kulisi aktardı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel görüşmesini değerlendiren Cübbeli Ahmet, "Özel'in yaptığı siyaset olumlu. CHP'ye bakanlık da verilebilir, konuşuluyor" ifadelerini kullandı.
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