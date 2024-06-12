ChatGPT'nin YKS'de Aldığı Puan Belli Oldu: Dinde Fulledi, Hangi Üniversiteler Geliyor?
ChatGPT'nin YKS'de Aldığı Puan Belli Oldu: Dinde Fulledi, Hangi Üniversiteler Geliyor?
Bir sosyal medya içerik üreticisi, ChatGPT'yi YKS'ye soktu. Geçen yıla göre başarısını oldukça artıran ChatGPT, din bölümünü de fulledi.
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OpenAI'ın yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) aldığı sonuçlara dikkat çekti.
AkademikLink YouTube kanalı tarafından hazırlanan videoya göre, ChatGPT 4o geçen yıla göre puanlarını daha da geliştirdi.
ChatGPT 4o, eşit ağırlıktan 347, sözelden ise 469 puan almayı başardı. Chat GPT'nin aldığı YKS netleri şöyle 👇
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ChatGPT aldığı puanla Türkiye'nin en saygın üniversitelerinden Boğaziçi'nde Türk Dili ve Edebiyatı, ODTÜ'de Tarih, Marmara'da ise İlahiyat gibi birçok bölüme girebiliyor.
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