Alaattin Çakıcı ve Ogün Samast Aynı Karede: Elini Öptü, Amca Diye Hitap Etti
Alaattin Çakıcı ve Ogün Samast Aynı Karede: Elini Öptü, Amca Diye Hitap Etti
Yeraltı dünyasının önde gelen isimlerinden Alaattin Çakıcı, Karadeniz’de yaptığı ziyaretler sırasında Hrant Dink’in katili Ogün Samast ile aynı karede yer aldı. Samast, Trabzon-Rize yolunda bulunan bir otelde gerçekleşen görüşmede Çakıcı’nın elini öptü ve kendisine “amca” diyerek hitap etti. İkilinin sonrasında Rize’ye beraber gittiği öğrenildi.
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Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast, 16 yıl sonra cezaevinden tahliye olmuştu.
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T24’te yer alan habere göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yakınlığıyla bilinen Alaattin Çakıcı, Gürcistan’a gitmek üzere geldiği Karadeniz’de Ogün Samast ile de görüştü.
Alaaddin Çakıcı, bir süredir devam ettiği Karadeniz gezisi sırasında Gürcistan’a girme girişimde bulundu. Ancak konvoyundaki bazı isimlerin yurt dışı yasağı nedeniyle Sarp Sınır Kapısı’ndan geri döndü. Çakıcı, Trabzon ve Rize’ye giderek bir dizi görüşme yaptı.
Bu görüşmeler çerçevesinde Çakıcı, Hrant Dink cinayeti faili olarak hüküm giyen Samast’la bir araya geldi. Trabzon’da, Rize yolu üzerindeki bir otelde bir araya gelen Çakıcı ile Samast’ın, daha sonra birlikte Rize’ye gittiği öğrenildi. Görüşme öncesinde Samast’ın Çakıcı’nın elini öptüğü ve “amca” diyerek hitap ettiği ifade edildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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