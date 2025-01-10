Hrant Dink'in Katili Ogün Samast'ın FETÖ Davası Zaman Aşımından Düştü
Hrant Dink'in Katili Ogün Samast'ın FETÖ Davası Zaman Aşımından Düştü
Türkiye'nin Hrant Dink'in katili olarak tanıdığı Ogün Samast bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıt. Yaklaşık iki sene önce tahliye edilen Samast bu kez FETÖ davasından yargılandı. Davada Dink cinayetinde adı geçen farklı isimler de bulunuyordu. Samast, davaya SEGBİS ile katıldı. Bu dava da zaman aşımından düştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’ın, FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ogün Samast, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası talebiyle yargılanıyordu.
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmak için Trabzon Adliyesi’ne gelen Ogün Samast, yaklaşık 5 saat boyunca adliyede kaldı.
Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Ahmet İskender hakkındaki dava zaman aşımından düştü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın