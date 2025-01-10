onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Hrant Dink'in Katili Ogün Samast'ın FETÖ Davası Zaman Aşımından Düştü

Hrant Dink'in Katili Ogün Samast'ın FETÖ Davası Zaman Aşımından Düştü

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
10.01.2025 - 20:33

Türkiye'nin Hrant Dink'in katili olarak tanıdığı Ogün Samast bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıt. Yaklaşık iki sene önce tahliye edilen Samast bu kez FETÖ davasından yargılandı. Davada Dink cinayetinde adı geçen farklı isimler de bulunuyordu. Samast, davaya SEGBİS ile katıldı. Bu dava da zaman aşımından düştü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’ın, FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’i öldüren Ogün Samast’ın, FETÖ adına suç işlediği iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı.

Ogün Samast, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası talebiyle yargılanıyordu.

Ogün Samast, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası talebiyle yargılanıyordu.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmak için Trabzon Adliyesi’ne gelen Ogün Samast, yaklaşık 5 saat boyunca adliyede kaldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmak için Trabzon Adliyesi’ne gelen Ogün Samast, yaklaşık 5 saat boyunca adliyede kaldı.

Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Ahmet İskender hakkındaki dava zaman aşımından düştü.

Ogün Samast, Yasin Hayal, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz, Tuncay Uzundal ve Ahmet İskender hakkındaki dava zaman aşımından düştü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
5
2
2
2
2
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın