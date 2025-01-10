Hrant Dink'in Katili Ogün Samast'ın FETÖ Davası Zaman Aşımından Düştü

Türkiye'nin Hrant Dink'in katili olarak tanıdığı Ogün Samast bugün bir kez daha hakim karşısına çıkıt. Yaklaşık iki sene önce tahliye edilen Samast bu kez FETÖ davasından yargılandı. Davada Dink cinayetinde adı geçen farklı isimler de bulunuyordu. Samast, davaya SEGBİS ile katıldı. Bu dava da zaman aşımından düştü.