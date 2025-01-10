Haluk Levent Kendisinin Coin Reklamı Yaptığı İddialarına Yönelik İlk Kez Açıklama Yaptı!

Son dönemlerde pek çok ünlü ismin adının geçtiği yasa dışı bahis suçlamaları olaylarını duymayan yoktur. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yürütülen bu suçlamaların ardından geçtiğimiz günlerde de Kerimcan Durmaz gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Bu sefer gündeme oturan isim ise toplumsal konularda elini taşın altına koymaktan bir an olsun çekinmeyen Haluk Levent oldu. Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcının coin reklam yaptığına dair iddialar ortaya atıldı.