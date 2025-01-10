Haluk Levent Kendisinin Coin Reklamı Yaptığı İddialarına Yönelik İlk Kez Açıklama Yaptı!
Haluk Levent Kendisinin Coin Reklamı Yaptığı İddialarına Yönelik İlk Kez Açıklama Yaptı!
Son dönemlerde pek çok ünlü ismin adının geçtiği yasa dışı bahis suçlamaları olaylarını duymayan yoktur. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yürütülen bu suçlamaların ardından geçtiğimiz günlerde de Kerimcan Durmaz gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Bu sefer gündeme oturan isim ise toplumsal konularda elini taşın altına koymaktan bir an olsun çekinmeyen Haluk Levent oldu. Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcının coin reklam yaptığına dair iddialar ortaya atıldı.
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Son dönemlerde pek çok ünlü ismin adının geçtiği yasa dışı bahis suçlamaları olaylarını duymayan yoktur. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yürütülen bu suçlamaların ardından geçtiğimiz günlerde de Kerimcan Durmaz gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
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Bu sefer gündeme oturan isim ise toplumsal konularda elini taşın altına koymaktan bir an olsun çekinmeyen Haluk Levent oldu. Geçtiğimiz günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele eden ünlü şarkıcının coin reklam yaptığına dair iddialar ortaya atıldı.
Magazin Burada'nın haberine göre; Haluk Levent kendisinin coin reklamı yaptığı iddialarına yönelik ilk kez açıklamalarda bulundu.
“Ben hiçbir zaman coin reklamı yapmadım ama organik tarımla ilgili projelerini tanıttım. Her ne kadar coin reklamı yapmamış olsam da gerçekten mağdur olan kardeşlerime yardım edeceğim.”
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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