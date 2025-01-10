Aşkım Kapışmak'tan Dizi Sektöründeki Tekelleşme ve Çeteleşmeye Hande Erçel'e Göndermeli Sert Çıkış!
Aşkım Kapışmak'tan Dizi Sektöründeki Tekelleşme ve Çeteleşmeye Hande Erçel'e Göndermeli Sert Çıkış!
Günlerdir 'dizi sektöründeki tekelleşme' meselesi ve ağızları açık bırakan türden iddialar gündemi meşgul ediyor. Olayların ID İletişim, menajer Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'ya dayanan ucuysa bambaşka bir olay oldu!
Tepkilerin dağ gibi büyüdüğü kaos dallanıp budaklanırken kimileri de eteğindeki taşları dökmeye başladı. Davranış Bilimi Uzmanı Aşkım Kapışmak tekelleşme iddialarına yönelik eleştirisini Hande Erçel'e değindirerek yaptı.
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TV100'den Fuat Uğur'un kaleme aldığı köşe yazsı ortalığı ayağa kaldırdı. Hem Rekabet Kurumu'nun başlattığı soruşturmanın altını çizen hem de üstü kapalı şekilde sektördeki çarpıklıkların ve haksızlıkların yaşandığını çirkin ithamlarla iddia eden o yazı gündeme bomba gibi düştü.
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ID İletişim, ortak kurucusu menajer Ayşe Barım ve Serenay Sarıkaya'nın tam olayların göbeğinde yer aldığı olaylar silsilesine dair açıklama da geldi.
Ajansa bağlı ünlü oyunculardan tepkiler yükselirken, ilişkisi olmayan isimler de eteğindeki taşları dökmeye başlayınca ortalık daha da hareketlendi.
Davranış Bilimi Uzmanı ve yazar Aşkım Kapışmak da dizi ve film sektöründeki tekelleşme iddialarına yönelik açıklamasıyla gündeme damgasını vurdu.
"Binlerce ajans 'seni ünlü yapacağım' diyerek 5 bin TL kayıt ücreti alıyor. Ortada iki tane gazeteci kaldı, kalanı pr'cı iyi biliriz biz.
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Konuşmasında ağır eleştirilerde bulunan Kapışmak, Hande Erçel'i hedef alarak "Hande Erçel'i 'yılın en iyi komedi oyuncusu' seçmiş bir ülkedeyiz." ifadelerini kullandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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