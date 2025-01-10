Aşkım Kapışmak'tan Dizi Sektöründeki Tekelleşme ve Çeteleşmeye Hande Erçel'e Göndermeli Sert Çıkış!

Günlerdir 'dizi sektöründeki tekelleşme' meselesi ve ağızları açık bırakan türden iddialar gündemi meşgul ediyor. Olayların ID İletişim, menajer Ayşe Barım ile Serenay Sarıkaya'ya dayanan ucuysa bambaşka bir olay oldu!

Tepkilerin dağ gibi büyüdüğü kaos dallanıp budaklanırken kimileri de eteğindeki taşları dökmeye başladı. Davranış Bilimi Uzmanı Aşkım Kapışmak tekelleşme iddialarına yönelik eleştirisini Hande Erçel'e değindirerek yaptı.