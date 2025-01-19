Ateşkese İlk Tepki: İsrail’de Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir İstifa Etti
Ateşkese İlk Tepki: İsrail’de Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir İstifa Etti
İsrail ile Hamas’ın anlaşma sağladığı ateşkes gecikmeli de olsa yürürlüğe girdi. Ateşkes sonrasında İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir istifa ettiği duyurdu. Ben-Gvir ile birlikte kabinede bulunan Yahudi Gücü Partisi’nin bakanları da görevini bıraktı. Ateşkese karşı olduğunu günler öncesinden açıklayan Ben-Gvir, ateşkes olması durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.
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İsrail ile Hamas arasında rehine takasını da kapsayan ateşkes anlaşmasına varılmıştı.
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Bugün Türkiye saati ile 09.30’da yürürlüğe girecek olan ateşkes anlaşması, Hamas’ın serbest bırakacağı rehinelerin listesini vermemesi sebebiyle gecikmiş ve İsrail yine Gazze’yi bombalamıştı.
İsrail’i hükümetinde bulunan Yahudi Gücü Partisi’nin lideri aşırı sağcı Ben Gvir, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte Ulusal Güvenlik Bakanlığı’ndan istifa etti.
Ayrıca Yahudi Gücü Partisi’nin diğer iki bakanı Yitzchak Wasserlauf ile Amichai Eliyahu’nun da görevden ayrıldığı açıklandı.
Gazze'de ateşkes devreye girince hükümetten istifa edeceğini açıklayan Ben-Gvir, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kendisini koalisyonda kalmaya ikna etmek için işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarından gasbedilen yerlere daha fazla İsrail yerleşimi kurmak ve "Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi görevden almak" gibi tekliflerde bulunduğunu öne sürmüştü.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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