Ateşkese İlk Tepki: İsrail’de Aşırı Sağcı Bakan Ben-Gvir İstifa Etti

İsrail ile Hamas’ın anlaşma sağladığı ateşkes gecikmeli de olsa yürürlüğe girdi. Ateşkes sonrasında İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir istifa ettiği duyurdu. Ben-Gvir ile birlikte kabinede bulunan Yahudi Gücü Partisi’nin bakanları da görevini bıraktı. Ateşkese karşı olduğunu günler öncesinden açıklayan Ben-Gvir, ateşkes olması durumunda istifa edeceğini açıklamıştı.