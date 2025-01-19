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"Pardon": Kocasının Sevgilisi Zannettiği Kadına Saldırdı, Olay Yerinden Kaçtı

"Pardon": Kocasının Sevgilisi Zannettiği Kadına Saldırdı, Olay Yerinden Kaçtı

Edirne
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.01.2025 - 12:24

Edirne’de ilginç bir olay yaşandı. Hamiyet Bingül isimli bir kadın, market alışverişi yaptıktan sonra evine dönerken başka bir kadının saldırısına uğradı. Saldırgan kadın, yüzü kanlar içinde kalan Bingül’e, 'Sizi kocamın sevgilisine benzettim, pardon' deyip kaçtı. Olay yerinden kaçan saldırgan polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı.

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40 yaşındaki Hamiyet Bingül isimli kadın, market alışverişinden döndüğü sırada evinin önünden bir kadının saldırısına uğradı.

40 yaşındaki Hamiyet Bingül isimli kadın, market alışverişinden döndüğü sırada evinin önünden bir kadının saldırısına uğradı.

Arabasını park ederken kanlar içinde kalan Bingül neye uğradığını şaşırırken, saldırgan kadının ifadesi karşısında da şok yaşadı.

Arabasını park ederken kanlar içinde kalan Bingül neye uğradığını şaşırırken, saldırgan kadının ifadesi karşısında da şok yaşadı.

Şüpheli kadın 'Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın' diyerek, olay yerinden kaçtı.

Şüpheli kadın 'Sizi kocamın sevgilisine benzettim, kusura bakmayın' diyerek, olay yerinden kaçtı.

Ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Bingül, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. Kısa bir süre sonra yakalanıp gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki ifadesinde, kadını eşinin sevgilisine benzettiğini, yanlış kişiyi darbettiğini söyledi.

Ambulansla kaldırıldığı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Bingül, darp raporu alarak saldırgandan şikayetçi oldu. Kısa bir süre sonra yakalanıp gözaltına alınan şüpheli kadının emniyetteki ifadesinde, kadını eşinin sevgilisine benzettiğini, yanlış kişiyi darbettiğini söyledi.

Saldırı sonrasından görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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her gün daha kötüsü oluyor amk bu insanlara ne oluyor böyle sokakta,markette,otobüs beklerken,biseyler alırken... her an gotumuze bakıp mi yürüyelim, her an ... Devamını Gör