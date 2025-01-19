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İsrail ile Hamas Arasında Ateşkes: İsrail 5 Dakika Kala Gazze’yi Bombaladı

İsrail ile Hamas Arasında Ateşkes: İsrail 5 Dakika Kala Gazze’yi Bombaladı

İsrail
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.01.2025 - 10:04

İsrail ile Hamas arasında süren savaşta taraflar ateşkes anlaşmasına varmıştı. İsrail, bugün saat 09.30’da yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes anlaşmasına 5 dakika kala Gazze’ye hava saldırısı düzenledi. İsrail’den yapılan açıklamada, Hamas’ın serbest bırakılacak esirlerin tam listesini vermeden ateşkesin başlamayacağı belirtildi.

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İsrail, 6 Ekim 2023’ten beri Gazze’yi adeta yıkıma uğratmış, binlerce insanı katletmiş ve milyonlarca insanı yerinden etmişti.

İsrail, 6 Ekim 2023’ten beri Gazze’yi adeta yıkıma uğratmış, binlerce insanı katletmiş ve milyonlarca insanı yerinden etmişti.

İsrail ile Hamas arasında ABD’nin arabuluculuğuyla yapılan pazarlıklar sonrasında ateşkes anlaşmasına varılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında ABD’nin arabuluculuğuyla yapılan pazarlıklar sonrasında ateşkes anlaşmasına varılmıştı.

Yapılan ateşkes anlaşmasının bugün Türkiye saati ile 09.30’da yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Yapılan ateşkes anlaşmasının bugün Türkiye saati ile 09.30’da yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

İsrail, anlaşmaya sadece 5 dakika kala Gazze’de hava saldırısı düzenledi.

İsrail, anlaşmaya sadece 5 dakika kala Gazze’de hava saldırısı düzenledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, serbest bırakılacak esirlerin listesini alana kadar ateşkesin başlamayacağını duyurdu

İsrail Başbakanı Netanyahu, serbest bırakılacak esirlerin listesini alana kadar ateşkesin başlamayacağını duyurdu
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Hamas ise sahadaki teknik nedenlerden dolayı İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesinde gecikme yaşandığını duyurdu.

Hamas ise sahadaki teknik nedenlerden dolayı İsrailli esirlerin isimlerinin verilmesinde gecikme yaşandığını duyurdu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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