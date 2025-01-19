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Hükümetin Yeni "Müjdesi": Öğrenci ve Ev Kadınlarına Yarı Zamanlı İş İmkanı Sağlanacak

Hükümetin Yeni "Müjdesi": Öğrenci ve Ev Kadınlarına Yarı Zamanlı İş İmkanı Sağlanacak

AK Parti
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.01.2025 - 09:31

AK Parti’nin, çeşitli sebepler nedeniyle çalışmayan ev kadınları ve öğrenciler için kamuda yarı zamanlı iş imkanı sağlayacak proje üzerinde çalıştığı iddia edildi. Sabah Gazetesi’nde yer alan habere göre, öğrenciler haftada 3 gün çalışarak aylık 15 bin lira kazanç sağlayacak. Aynı şekilde ev kadınları için de esnek çalışma modeliyle istihdam yaratılacak.

Kaynak: Sabah

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde açılanacak yeni istihdam projesinin detayları belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önümüzdeki günlerde açılanacak yeni istihdam projesinin detayları belli oldu.

Sabah Gazetesi’nden Zübeyde Yalçın’ın haberine göre, proje kapsamında ilk etapta 60 bin üniversite öğrencisine iş imkânı sağlanacak.

Sabah Gazetesi’nden Zübeyde Yalçın’ın haberine göre, proje kapsamında ilk etapta 60 bin üniversite öğrencisine iş imkânı sağlanacak.

Kaynak

Öğrenciler, kendi ders saatlerine göre hafta 3 gün kütüphane, ağaç dikimi, yaşlı bakımı, eğitmenlik gibi alanlarda kamuya ait yerlerde yarı zamanlı olarak görev alacak. Öğrenciler 10 ay boyunca çalışabilecek ve aylık 15 bin lira maaş alacak.

Öğrenciler, kendi ders saatlerine göre hafta 3 gün kütüphane, ağaç dikimi, yaşlı bakımı, eğitmenlik gibi alanlarda kamuya ait yerlerde yarı zamanlı olarak görev alacak. Öğrenciler 10 ay boyunca çalışabilecek ve aylık 15 bin lira maaş alacak.

Ayrıca ev kadınları ya da çocuk sahibi olduğu için işten ayrılmış kadınlara yarı zamanlı evden çalışma olanağı sağlanacak. Ev kadınları da aylık 15 bin lira gelir elde edebilecek.

Ayrıca ev kadınları ya da çocuk sahibi olduğu için işten ayrılmış kadınlara yarı zamanlı evden çalışma olanağı sağlanacak. Ev kadınları da aylık 15 bin lira gelir elde edebilecek.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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