Uygulamaya Girilemiyor: ABD’de TikTok Resmen Yasaklandı
Uygulamaya Girilemiyor: ABD’de TikTok Resmen Yasaklandı
ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli sosyal medya uygulaması TikTok’un yasaklanmasına karar vermişti. Bugün itibariyle ABD’de TikTok’a erişim sağlanamıyor. ABD’den TikTok’a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor.” mesajıyla karşılaşıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını ya da bir Amerikan şirketine satılmasını öngören yasal düzenlemeyle ilgili davada kararını vermişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mahkemenin aldığı karar sonrasında bugün itibariyle ABD’de TikTok’a erişim engeli getirildi.
TikTok kullanıcılarına gönderdiği mesajda “ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor. Şanslıyız ki Başkan Trump göreve gelir gelmez TikTok'u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti." ifadelerini kullandı.
ABD’nin yeni başkanı Trump, Çin merkezli ana şirketi tarafından bir ABD firmasına satılmadıkça sosyal medya uygulamasının ABD’de kapatılmasını gerektiren ilgili yasaya uyması için TikTok’a muhtemelen 90 günlük bir uzatma vereceğini söyledi.
TikTok’a, Afganistan, Hindistan, İran, Kuzey Kore, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerden de giriş yapılamıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın