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Uygulamaya Girilemiyor: ABD’de TikTok Resmen Yasaklandı

Uygulamaya Girilemiyor: ABD’de TikTok Resmen Yasaklandı

Tiktok
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.01.2025 - 09:08

ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli sosyal medya uygulaması TikTok’un yasaklanmasına karar vermişti. Bugün itibariyle ABD’de TikTok’a erişim sağlanamıyor. ABD’den TikTok’a giriş yapmak isteyen kullanıcılar, “ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor.” mesajıyla karşılaşıyor.

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ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını ya da bir Amerikan şirketine satılmasını öngören yasal düzenlemeyle ilgili davada kararını vermişti.

ABD Yüksek Mahkemesi, Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını ya da bir Amerikan şirketine satılmasını öngören yasal düzenlemeyle ilgili davada kararını vermişti.

Mahkemenin aldığı karar sonrasında bugün itibariyle ABD’de TikTok’a erişim engeli getirildi.

Mahkemenin aldığı karar sonrasında bugün itibariyle ABD’de TikTok’a erişim engeli getirildi.

TikTok kullanıcılarına gönderdiği mesajda “ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor. Şanslıyız ki Başkan Trump göreve gelir gelmez TikTok'u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti." ifadelerini kullandı.

TikTok kullanıcılarına gönderdiği mesajda “ABD'de TikTok'u yasaklayan bir yasa yürürlüğe girdi. Maalesef bu, TikTok'u şimdilik kullanamayacağınız anlamına geliyor. Şanslıyız ki Başkan Trump göreve gelir gelmez TikTok'u eski haline getirecek bir çözüm üzerinde bizimle birlikte çalışacağını belirtti." ifadelerini kullandı.

ABD’nin yeni başkanı Trump, Çin merkezli ana şirketi tarafından bir ABD firmasına satılmadıkça sosyal medya uygulamasının ABD’de kapatılmasını gerektiren ilgili yasaya uyması için TikTok’a muhtemelen 90 günlük bir uzatma vereceğini söyledi.

ABD’nin yeni başkanı Trump, Çin merkezli ana şirketi tarafından bir ABD firmasına satılmadıkça sosyal medya uygulamasının ABD’de kapatılmasını gerektiren ilgili yasaya uyması için TikTok’a muhtemelen 90 günlük bir uzatma vereceğini söyledi.

TikTok’a, Afganistan, Hindistan, İran, Kuzey Kore, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerden de giriş yapılamıyor.

TikTok’a, Afganistan, Hindistan, İran, Kuzey Kore, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerden de giriş yapılamıyor.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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