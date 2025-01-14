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Kaydırma Bağımlılığı Konusunda Bir Üst Seviyeye Geçen TikTok Kullanıcısı

Kaydırma Bağımlılığı Konusunda Bir Üst Seviyeye Geçen TikTok Kullanıcısı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.01.2025 - 13:21

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Dikkat sürelerinin kısalması video sürelerini, kısa video süreleri de dikkat sürelerini kısaltıyor. Tabii tüm dünyada yaşanan bu odak kaybının nedenlerinden biri de Reels, Shorts, TikTok gibi uygulamalar... Bir TikTok kullanıcısı da bağımlılığında nerelere geldiğini çektiği bir videoyla anlattı.

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Telefonunu projektörle tavana yansıttı...

Telefonunu projektörle tavana yansıttı...

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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