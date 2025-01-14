Berkcan Güven ve Reynmen "Kardeşleri Değiştirdik" Videosunu Yıllar Sonra Yeniden Çekti

2010'lu yılların sonuna doğru YouTube Türkiye altın çağlarını yaşadı diyebiliriz. Ortama giriş yapan dönemin genç fenomenleri, yeni içerikler derken ortaya bir neslin unutamadığı videolar çıktı. Sonrasında müziğe yoğunlaşan Berkcan Güven'in en çok bilinen videolarından biri de Reynmen'le kardeşlerini değiştirdikleri videoydu. İkili aynı videoyu yıllar sonra yeniden çekti.
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Reynmen ve Bege'nin bu videosu 2018 yılında yayınlanmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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