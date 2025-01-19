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Kara Kış Geliyor: İstanbul'da Sağanak, Diğer İllerde Kar ve Fırtına Etkili Olacak

Kara Kış Geliyor: İstanbul'da Sağanak, Diğer İllerde Kar ve Fırtına Etkili Olacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.01.2025 - 09:44

İstanbul, sağanak yağışların ardından güneşin etkili olduğu bir hafta sonu yaşadı. Fakat güneş, hafta içinden itibaren etkisini kaybedecek. Meteorolojinin yeni yayımladığı rapora göre İstanbul yeniden sağanak yağışın etkisine girecek. Diğer illerde ise hava sıcaklıkları 3-5 derece azalacak, bazı bölgelerde kar yağışı görülecek. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişim beklenmiyor.

İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki hava durumu.

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İstanbul'un geride bıraktığı sağanak yağışlar geri dönüyor.

İstanbul'un geride bıraktığı sağanak yağışlar geri dönüyor.

İstanbul, sağanak yağışların ardından güneşli bir hafta sonu geçirdi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni yayımladığı hava raporuna göre, Çarşam gününe kadar güneş görülmeye devam edecek ancak pus oluşabilir. İstanbul 15, Ankara 7, İzmir 17 derece olacak. 

Çarşamba günü ise İstanbul'da yağmur etkili olacak.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde ise kar yağışı görülecek.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde ise kar yağışı görülecek.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, Doğu Anadolu'da ise kar etkili olacak. 19 Ocak Pazar günü kar yağışı beklenen illerimi: Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Rize, Trabzon ve Artvin.

Hava sıcaklıklarının Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı aktarılıyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

Hava sıcaklıklarının Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı aktarılıyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak.

İç Anadolu'da puslu hava etkili olacak. Sabah saatlerinde don olayları yaşanabilir. Hafta ortasından itibaren yağış bekleniyor.

İç Anadolu'da puslu hava etkili olacak. Sabah saatlerinde don olayları yaşanabilir. Hafta ortasından itibaren yağış bekleniyor.

Ege sahillerinde ise sert bir poyraz esintisi bekleniyor. Akdeniz'de hava yine güneşli.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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