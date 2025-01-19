Kara Kış Geliyor: İstanbul'da Sağanak, Diğer İllerde Kar ve Fırtına Etkili Olacak
Kara Kış Geliyor: İstanbul'da Sağanak, Diğer İllerde Kar ve Fırtına Etkili Olacak
İstanbul, sağanak yağışların ardından güneşin etkili olduğu bir hafta sonu yaşadı. Fakat güneş, hafta içinden itibaren etkisini kaybedecek. Meteorolojinin yeni yayımladığı rapora göre İstanbul yeniden sağanak yağışın etkisine girecek. Diğer illerde ise hava sıcaklıkları 3-5 derece azalacak, bazı bölgelerde kar yağışı görülecek. Yurt genelinde hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişim beklenmiyor.
İşte İstanbul, Ankara ve diğer illerdeki hava durumu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'un geride bıraktığı sağanak yağışlar geri dönüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde ise kar yağışı görülecek.
Hava sıcaklıklarının Doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı aktarılıyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik yaşanmayacak.
İç Anadolu'da puslu hava etkili olacak. Sabah saatlerinde don olayları yaşanabilir. Hafta ortasından itibaren yağış bekleniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın