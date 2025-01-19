Ses Kaydı Ortaya Çıktı: Hüseyin Tolu Dini Değerleri Aşağıladığı İddiasıyla Görevden Uzaklaştırılmıştı
Ses Kaydı Ortaya Çıktı: Hüseyin Tolu Dini Değerleri Aşağıladığı İddiasıyla Görevden Uzaklaştırılmıştı
Rize’de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde görevli Doç. Dr. Hüseyin Tolu hakkında, derste öğrencilerine dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Üniversite yönetiminden yapılan açıklamada da Tolu’nun görevine son verildiği açıklanmıştı. Doç. Dr. Hüseyin Tolu’nun derste yaptığı konuşmanın ses kaydı ortaya çıktı.
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli Doç. Dr. Hüseyin Tolu hakkında dini değerleri aşağılama suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.
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RTEÜ Rektörlüğü’nden yapılan açıklamada, “Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bir öğretim üyemizin, görevi başında dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğuna dair bilgi ve belgenin rektörlüğümüze iletilmesine müteakip bahsi geçen öğretim üyesi hakkında gerekli idari soruşturma başlatılmış olup, hem soruşturma sürecinin hem de ilgili fakültedeki eğitim öğretim işlerinin sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ilgili hakkında görevden uzaklaştırma kararı verilmiştir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülmekte olan disiplin soruşturmasının yanı sıra olayın adli makamlara sirayet eden yönü ile ilgili süreç de hukuk servisimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.
AKİT TV, Hüseyin Tolu’nun derste yaptığı konuşmanın ses kaydını yayınladı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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