"Bu Nasıl Eziklik ve Varoşluk?" Cem Küçük'ten Babalık Davası Sonuçlanan Hacı Sabancı'ya 'Kültür' Yorumu!

'En zengin ailelerden birinin ferdisin ama facebooktan ilişki kuruyorsun. Bu nasıl bir eziklik, çaresizlik ve varoşluk! Normal insanlar bile sosyal medyadan ilişki kurmuyor artık.

Hacı Sabancı’nın başına gelenler aslında zengin Türklerin trajik durumumun özeti. Para var ama kültür yok. Kitap okuma, müze gezme, sinemaya ilgi vb asla yok. Sadece parayla dünyayı gezme var.

Kültür olmayınca facebooktan kendine kız bakıyorsun. Ne acınacak bir durum. Eczacıbaşı ailesi dışında ülkede kültür işlerine meraklı tek aile yok. Üzerinde esas düşünülmesi gereken durum bu.'