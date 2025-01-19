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"Bu Nasıl Eziklik ve Varoşluk?" Cem Küçük'ten Babalık Davası Sonuçlanan Hacı Sabancı'ya 'Kültür' Yorumu!

"Bu Nasıl Eziklik ve Varoşluk?" Cem Küçük'ten Babalık Davası Sonuçlanan Hacı Sabancı'ya 'Kültür' Yorumu!

cem küçük
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.01.2025 - 19:36

Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin ferdi olan Hacı Sabancı'nın babalık davası sonuçlandı. F.D. isimli bir kadının ortaya attığı iddia sonucu açılan davada, Uzay adlı çocuk ile Hacı Sabancı arasında % 99,99 uyumluluk tespit edildi.

Türkiye gündemine oturan bu meseleyi gazeteci Cem Küçük bambaşka bir açıdan ele aldı. Küçük, 'Herkesin özel hayatı kendisini ilgilendirir.' derken; Hacı Sabancı'nın Facebook üzerinden tanıştığı bir kadınla ilişki kurmasına 'Bu nasıl bir eziklik, çaresizlik ve varoşluk!' yorumunda bulundu.

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Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancıların en büyük oğlu Hacı Sabancı hakkında F.D. isimli bir kadın tarafından babalık davası açılmıştı.

Türkiye'nin en zengin ailelerinden biri olan Sabancıların en büyük oğlu Hacı Sabancı hakkında F.D. isimli bir kadın tarafından babalık davası açılmıştı.

2021 yılında Nazlı Sabancı'yla dünya evine giren Hacı Sabancı'nın aynı yıl başka bir kadından dünyaya gelen bir çocuğu olduğu iddiaları bugün netlik kazandı.

2021 yılında Nazlı Sabancı'yla dünya evine giren Hacı Sabancı'nın aynı yıl başka bir kadından dünyaya gelen bir çocuğu olduğu iddiaları bugün netlik kazandı.

Uzay adlı çocukla % 99,99 oranında uyum gösteren Hacı Sabancı'nın Uzay'ın babası olduğu böylece netleşmiş oldu.

Uzay adlı çocukla % 99,99 oranında uyum gösteren Hacı Sabancı'nın Uzay'ın babası olduğu böylece netleşmiş oldu.

F.D. isimli kadınla Facebook üzerinden tanıştıkları ortaya çıkan Hacı Sabancı için gazeteci Cem Küçük konuyu başka bir açıdan değerlendirdi.

F.D. isimli kadınla Facebook üzerinden tanıştıkları ortaya çıkan Hacı Sabancı için gazeteci Cem Küçük konuyu başka bir açıdan değerlendirdi.

Ünlü gazeteci Cem Küçük, "Herkesin özel hayatı kendisini ilgilendirir. Bize laf düşmez. Burada dikkat çekmek istediğim konu başka." diyerek konuyla ilgili yorumda bulundu.

Ünlü gazeteci Cem Küçük, "Herkesin özel hayatı kendisini ilgilendirir. Bize laf düşmez. Burada dikkat çekmek istediğim konu başka." diyerek konuyla ilgili yorumda bulundu.
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Hacı Sabancı'nın Türkiye’nin ikinci en zengin ailesinin ferdi olmasına dikkat çeken Küçük, paylaşımında şu detaylara yer verdi:

Hacı Sabancı'nın Türkiye’nin ikinci en zengin ailesinin ferdi olmasına dikkat çeken Küçük, paylaşımında şu detaylara yer verdi:

'En zengin ailelerden birinin ferdisin ama facebooktan ilişki kuruyorsun. Bu nasıl bir eziklik, çaresizlik ve varoşluk! Normal insanlar bile sosyal medyadan ilişki kurmuyor artık.

Hacı Sabancı’nın başına gelenler aslında zengin Türklerin trajik durumumun özeti. Para var ama kültür yok. Kitap okuma, müze gezme, sinemaya ilgi vb asla yok. Sadece parayla dünyayı gezme var.

Kültür olmayınca facebooktan kendine kız bakıyorsun. Ne acınacak bir durum. Eczacıbaşı ailesi dışında ülkede kültür işlerine meraklı tek aile yok. Üzerinde esas düşünülmesi gereken durum bu.'

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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