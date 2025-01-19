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Usta Spiker Erdoğan Arıkan Anlattığı Maçın Ardından Kalp Krizi Geçirdi

Usta Spiker Erdoğan Arıkan Anlattığı Maçın Ardından Kalp Krizi Geçirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.01.2025 - 19:24

Bugün Ankara'da Keçiörengücü-Sakaryaspor mücadelesi vardı. TRT Spor ekranlarından yayınlanan maçı da Erdoğan Arıkan anlattı. Bol gollü geçen maçta üzücü bir hadise yaşandı. Usta spiker Arıkan maçın ardından hastaneye kaldırıldı. TRT Spor'dan da açıklama geldi.

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Keçiörengücü - Sakaryaspor maçında mikrofonlar TRT Spor adına Erdoğan Arıkan'daydı.

Keçiörengücü - Sakaryaspor maçında mikrofonlar TRT Spor adına Erdoğan Arıkan'daydı.

Erdoğan Arıkan'ın maçın son bölümünde rahatsızlık geçirdiği için maçın ardından da hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Erdoğan Arıkan'ın maçın son bölümünde rahatsızlık geçirdiği için maçın ardından da hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Maçtan sonra yapılan açıklamada Erdoğan Arıkan'ın kalp krizi geçirdiği bilgisi verildi. Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Maçtan sonra yapılan açıklamada Erdoğan Arıkan'ın kalp krizi geçirdiği bilgisi verildi. Arıkan, Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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