Usta Spiker Erdoğan Arıkan Anlattığı Maçın Ardından Kalp Krizi Geçirdi

Bugün Ankara'da Keçiörengücü-Sakaryaspor mücadelesi vardı. TRT Spor ekranlarından yayınlanan maçı da Erdoğan Arıkan anlattı. Bol gollü geçen maçta üzücü bir hadise yaşandı. Usta spiker Arıkan maçın ardından hastaneye kaldırıldı. TRT Spor'dan da açıklama geldi.