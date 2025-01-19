Jose Mourinho'dan Ole Gunnar Solskjaer'e "Hoş Geldin" Mesajı
Jose Mourinho'dan Ole Gunnar Solskjaer'e "Hoş Geldin" Mesajı
Beşiktaş bugün bir basın toplantısıyla Ole Gunnar Solskjaer'e basının karşısına da çıkardı. Ole'nin gelişi camiada bir heyecan yaratmış görünüyor. Solskjaer gibi bir başka eski Manchester United teknik direktörü Mourinho'ya bu durum soruldu. Mourinho da meslektaşı ile ilgili olumlu sözler söylemeyi ihmal etmedi. İkili ingiltere'de daha önce fena bir şekilde kapışmıştı.
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Jose Mourinho ile Ole Gunnar Solskjaer'in İngiltere'de yaşadığı tartışmayı geçtiğimiz gün sayfamıza taşımıştık.
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Bugün Beşiktaş'la yeni bir başlangıç yapan Ole Gunnar Solskjaer'in Türkiye'ye gelişi Mourinho'ya soruldu.
Mourinho, "Beşiktaş'ın bir önceki hocası Giovanni van Bronckhorst da kariyer olarak önemli bir isimdi. Prestijli biriydi." diyerek söze başladı.
Portekizli daha sonra "Ole de kariyeri önemli başarılarla dolu, hem teknik direktör olarak hem de futbolcu olarak önemli işler başardı" dedi.
Mourinho, "Ole Gunnar bence katkı sağlayacak doğru bir isim. Kendisine hoş geldin diyorum" dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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