Jose Mourinho'dan Ole Gunnar Solskjaer'e "Hoş Geldin" Mesajı

Beşiktaş bugün bir basın toplantısıyla Ole Gunnar Solskjaer'e basının karşısına da çıkardı. Ole'nin gelişi camiada bir heyecan yaratmış görünüyor. Solskjaer gibi bir başka eski Manchester United teknik direktörü Mourinho'ya bu durum soruldu. Mourinho da meslektaşı ile ilgili olumlu sözler söylemeyi ihmal etmedi. İkili ingiltere'de daha önce fena bir şekilde kapışmıştı.