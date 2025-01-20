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Trump Öpemedi: ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın Yemin Törenine Damga Vuran Şapkası Ne Anlam Taşıyor?

Trump Öpemedi: ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın Yemin Törenine Damga Vuran Şapkası Ne Anlam Taşıyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.01.2025 - 21:55

ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, düzenlenen yemin töreninin ardından resmen görevinin başına geçti. Dünyanın önde gelen isimlerinin katıldığı tören, milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Trump'ın en önemli gününe eşi, ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump da katılım sağladı. Melania Trump'ın yemin töreni için seçtiği geniş şapka herkesin merakını dikkatini çekti. 

First Lady'nin şapkası o kadar büyüktü ki, başkan Trump eşini yanaklarından öpemeyerek bir hava öpücüğü göndermek zorunda kaldı.

Peki Melania Trump neden böyle bir şapka tercih etti?

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ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından görevine resmen başladı. Milyonların canlı takip ettiği yemin töreninin en dikkat çekici detayı ise ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump'ın kombini oldu.

ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından görevine resmen başladı. Milyonların canlı takip ettiği yemin töreninin en dikkat çekici detayı ise ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump'ın kombini oldu.

First Lady Melania Trump, New Yorklu tasarımcı Adam Lippes'in tasarladığı lacivert bir takım tercih etti. Beyaz gömlek giyen Melania Trump, kombinini siyah eldivenler ve beyaz detayları olan bir şapkayla tamamladı.

First Lady'nin şapkası o kadar büyüktü ki yemin töreninden önce eşini öpmek isteyen Donald Trump, öpücüğünü havaya kondurmak zorunda kaldı.

First Lady'nin şapkası o kadar büyüktü ki yemin töreninden önce eşini öpmek isteyen Donald Trump, öpücüğünü havaya kondurmak zorunda kaldı.

Yemin töreninden önce de sonra da First Lady'nin yüz ifadesini görmek pek mümkün olmadı.

O anlar kameraya böyle yansıdı;

Yemin töreninden önce eski başkan Joe Biden ve Jill Biden ile fotoğraf çekilen Melania Trump'ın gözlerindeki ifade görülmedi.

Yemin töreninden önce eski başkan Joe Biden ve Jill Biden ile fotoğraf çekilen Melania Trump'ın gözlerindeki ifade görülmedi.

Melania Trump, ilk kez First Lady olduğu 2017 yılında ise açık mavi bir Ralph Lauren takım tercih etmiş ve genel olarak gülümseyen bir ifadeyle kameralar karşısına geçmişti.

Melania Trump, ilk kez First Lady olduğu 2017 yılında ise açık mavi bir Ralph Lauren takım tercih etmiş ve genel olarak gülümseyen bir ifadeyle kameralar karşısına geçmişti.

First Lady'lerin özellikle yemin törenlerinde giydikleri kıyafetlerin verdikleri bir mesaj olduğu düşünülüyor. 

BBC'nin aktardığına göre, Melania’nın kıyafetindeki değişim özellikle keskin hatlı ve koyu renkli bir takım tercih etmiş olması önemli mesajlar içeriyor.

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Michelle Obama rahat ve uygun fiyatlı bir takım tercih ederek kapsayıcılığı vurgulamış, Jill Biden ise Amerikalı tasarımcıları ön plana çıkarmıştı.

Michelle Obama rahat ve uygun fiyatlı bir takım tercih ederek kapsayıcılığı vurgulamış, Jill Biden ise Amerikalı tasarımcıları ön plana çıkarmıştı.

First Lady'lerin yemin törenlerinde şapka takma geleneği Jackie Kennedy’nin şapkasıyla başlamıştı. Fakat bu gelenek, 1993 yılında Hillary Cilinton ile sona ermişti.

First Lady'lerin yemin törenlerinde şapka takma geleneği Jackie Kennedy’nin şapkasıyla başlamıştı. Fakat bu gelenek, 1993 yılında Hillary Cilinton ile sona ermişti.

Melania Trump ise sosyal medyada hem beğenildi hem de eleştirilerin odağı oldu;

Melania Trump ise sosyal medyada hem beğenildi hem de eleştirilerin odağı oldu;
twitter.com

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👇🏻
twitter.com

"Melania Trump'ın yemin töreninde muhteşem göründüğünü düşünüyorsanız elinizi kaldırın"

"Melania Trump'ın yemin töreninde muhteşem göründüğünü düşünüyorsanız elinizi kaldırın"
twitter.com

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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Öpmeyi geçtim, o şapka çok yakışmış sanki 💩