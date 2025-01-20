Trump Öpemedi: ABD'nin First Lady'si Melania Trump'ın Yemin Törenine Damga Vuran Şapkası Ne Anlam Taşıyor?

ABD'nin 47. başkanı Donald Trump, düzenlenen yemin töreninin ardından resmen görevinin başına geçti. Dünyanın önde gelen isimlerinin katıldığı tören, milyonlarca kişi tarafından takip edildi. Trump'ın en önemli gününe eşi, ABD'nin yeni First Lady'si Melania Trump da katılım sağladı. Melania Trump'ın yemin töreni için seçtiği geniş şapka herkesin merakını dikkatini çekti.

First Lady'nin şapkası o kadar büyüktü ki, başkan Trump eşini yanaklarından öpemeyerek bir hava öpücüğü göndermek zorunda kaldı.

Peki Melania Trump neden böyle bir şapka tercih etti?

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