onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Mark Zuckerberg, Jeff Bezos'un Nişanlısının Göğüslerine Bakarken Fena Yakalandı

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos'un Nişanlısının Göğüslerine Bakarken Fena Yakalandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 12:20

ABD, düzenlenen yemin töreninin ardından 47. başkanı Donald Trump'a resmen kavuştu. Kasım ayında seçilen Trump, yemin töreninin ardından görevine başladı. Yemin törenine binlerce kişi katıldı, dünyaca ünlü isimler ön sıralarda yer aldı. Dünyanın teknoloji liderleri Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg aynı karede yer aldı.

Mark Zuckerberg ise Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in göğüs dekoltesine bakarken yakalandı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Donald Trump, 20 Ocak'ta düzenlenen yemin töreninin ardından ABD'nin 47. başkanı olarak görevine başladı.

Donald Trump, 20 Ocak'ta düzenlenen yemin töreninin ardından ABD'nin 47. başkanı olarak görevine başladı.

Trump'ın yemin törenine ünlü iş insanları, siyasetin önde gelen isimleri ve yüzlerce vatandaş katılım sağladı. Yemin töreni birbirinden epik anlara ev sahipliği yaptı.

Dünyanın en zengin isimleri Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg törende yan yana görüntülendi.

Dünyanın en zengin isimleri Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg törende yan yana görüntülendi.

Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Amazon CEO'su Jeff Bezos, Google'ın CEO'su Sundar Pichai ve Tesla, SpaceX ve X'in CEO'su Elon Musk yan yana oturdu. Normalde tartışmalı olan bu isimlerin yan yana görüntülenmesi medyada büyük yankı uyandırdı.

Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan ve Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in arasında oturuyordu.

Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan ve Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in arasında oturuyordu.

Zuckerberg'in zaman zaman Lauren Sanchez ile sohbet ettiği görüldü. Fakat o anlar, sohbetten ibaret değildi.

Zuckerberg, Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in göğüslerine bakarken yakalandı!

Zuckerberg, Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in göğüslerine bakarken yakalandı!

O anlar, elbette onlarca kamera tarafından kayıt altına alınmıştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg'in kameraya yansıyan samimi anları da birbirinden farklı yorumları beraberinde getirdi.

Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg'in kameraya yansıyan samimi anları da birbirinden farklı yorumları beraberinde getirdi.

"Bu gece Zuckerberg"

"Bu gece Zuckerberg"
twitter.com

"Zuckerberg: Facebook sizi gözetlemiyor."

"Zuckerberg: Facebook sizi gözetlemiyor."
twitter.com

'O sırada Facebook'

"Seni görüyoruz dostum"

"Seni görüyoruz dostum"
twitter.com

"Priscilla Chan- Zuckerberg, Zuck'ın eve dönmesini beklerken"

"Priscilla Chan- Zuckerberg, Zuck'ın eve dönmesini beklerken"
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın