Mark Zuckerberg, Jeff Bezos'un Nişanlısının Göğüslerine Bakarken Fena Yakalandı
Mark Zuckerberg, Jeff Bezos'un Nişanlısının Göğüslerine Bakarken Fena Yakalandı
ABD, düzenlenen yemin töreninin ardından 47. başkanı Donald Trump'a resmen kavuştu. Kasım ayında seçilen Trump, yemin töreninin ardından görevine başladı. Yemin törenine binlerce kişi katıldı, dünyaca ünlü isimler ön sıralarda yer aldı. Dünyanın teknoloji liderleri Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg aynı karede yer aldı.
Mark Zuckerberg ise Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in göğüs dekoltesine bakarken yakalandı!
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Donald Trump, 20 Ocak'ta düzenlenen yemin töreninin ardından ABD'nin 47. başkanı olarak görevine başladı.
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Dünyanın en zengin isimleri Elon Musk, Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg törende yan yana görüntülendi.
Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan ve Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in arasında oturuyordu.
Zuckerberg, Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in göğüslerine bakarken yakalandı!
O anlar, elbette onlarca kamera tarafından kayıt altına alınmıştı.
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Jeff Bezos ve Mark Zuckerberg'in kameraya yansıyan samimi anları da birbirinden farklı yorumları beraberinde getirdi.
"Bu gece Zuckerberg"
"Zuckerberg: Facebook sizi gözetlemiyor."
"Seni görüyoruz dostum"
"Priscilla Chan- Zuckerberg, Zuck'ın eve dönmesini beklerken"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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