Donald Trump'ın Yemin Törenindeki Birbirinden Epik Anlardan Goygoy Çıkaranlar
Donald Trump'ın Yemin Törenindeki Birbirinden Epik Anlardan Goygoy Çıkaranlar
ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından resmen görevinin başına geçti. Yemin töreninde Elon Musk başta olmak üzere dünyaca ünlü isimler yer aldı. Tabii yemin töreninde yaşanan birbirinden epik anlar oldu. O anlar, vatandaşların goygoy malzemesi olunca ortaya oldukça komik anlar çıktı!
Gelin, Trump'ın yemin töreninin biraz da goygoyuna bakalım.
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Donald Trump ABD'nin 47.başkanı olarak yeminini etti, görevinin başına geçti.
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Yemin töreninin en çok konuşulan anı, First Lady Melania Trump'ın büyük şapkası yüzünden Donald Trump'ın havaya kondurmak zorunda kaldığı öpücük oldu.
Bakınız, Melania'nın törene bakış açısı!
"Bizim gördüğümüz, Melania'nın gördüğü"
Elon Musk'ın birbirinden garip anları da törenin en çok konuşulan olayları arasındaydı;
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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