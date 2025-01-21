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Goygoy
Donald Trump'ın Yemin Törenindeki Birbirinden Epik Anlardan Goygoy Çıkaranlar

Donald Trump'ın Yemin Törenindeki Birbirinden Epik Anlardan Goygoy Çıkaranlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
21.01.2025 - 11:37

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump, yemin töreninin ardından resmen görevinin başına geçti. Yemin töreninde Elon Musk başta olmak üzere dünyaca ünlü isimler yer aldı. Tabii yemin töreninde yaşanan birbirinden epik anlar oldu. O anlar, vatandaşların goygoy malzemesi olunca ortaya oldukça komik anlar çıktı!

Gelin, Trump'ın yemin töreninin biraz da goygoyuna bakalım.

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Donald Trump ABD'nin 47.başkanı olarak yeminini etti, görevinin başına geçti.

Donald Trump ABD'nin 47.başkanı olarak yeminini etti, görevinin başına geçti.

Trump'ın Beyaz Saray'daki yemin törenine binlerce kişi katıldı. Törende dikkatleri çeken birçok an ortaya çıktı. Dünyanın önde gelen isimleri, en zengin isimler, birbirleriyle düşman olan isimler tören için yan yanaydı.

Yemin töreninin en çok konuşulan anı, First Lady Melania Trump'ın büyük şapkası yüzünden Donald Trump'ın havaya kondurmak zorunda kaldığı öpücük oldu.

Yemin töreninin en çok konuşulan anı, First Lady Melania Trump'ın büyük şapkası yüzünden Donald Trump'ın havaya kondurmak zorunda kaldığı öpücük oldu.

Melania Trump'ın kombini genel olarak beğenilse de şapkasının büyüklüğü goygoy malzemesi olmaktan kaçamadı.

Bakınız, Melania'nın törene bakış açısı!

Bakınız, Melania'nın törene bakış açısı!
twitter.com

"Bizim gördüğümüz, Melania'nın gördüğü"

"Bizim gördüğümüz, Melania'nın gördüğü"
twitter.com

"Öpücüksavar" şapkaya gelen birbirinden komik yorumlar için; 😂

Elon Musk'ın birbirinden garip anları da törenin en çok konuşulan olayları arasındaydı;

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"Hafta sonları vs pazartesi"

Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in ortama pek de uygun olmayan kıyafeti: "Dress kodu almamış"

Elon Musk'ın nazi selamına benzeyen selamı da oldukça konuşuldu;

Elon Musk'ın nazi selamına benzeyen selamı da oldukça konuşuldu;
twitter.com

Gelecekte referans olması için görseller de paylaşıldı

"Bernie Sanders'ı kesinlikle seviyorum"

"Bernie Sanders'ı kesinlikle seviyorum"
twitter.com

"Yine aynı şeyi yapıyor"

"Yine aynı şeyi yapıyor"
twitter.com
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"Bush'a bakın"

"Bush'a bakın"
twitter.com

Trump, Kamala ve Biden'a laf soktuktan sonra onlara bakıyor;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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