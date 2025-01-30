Süresiz Nafaka Tamamen Kaldırılıyor! Boşanma Sonrası Nafaka Süreleri Evlilik Süresine Göre Değişecek
Süresiz Nafaka Tamamen Kaldırılıyor! Boşanma Sonrası Nafaka Süreleri Evlilik Süresine Göre Değişecek
Boşanma sonrasındaki nafakada yeni formül gündemde. Hükümet, süresiz nafaka uygulamasının yerine evlilik süresine göre nafaka verilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Nafakası sona eren kadınlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım vermesi planlanıyor.
İşte detaylar…
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4. Yargı Reformu Strateji Belgesinde aileye yönelik önemli değişiklikler yer aldı.
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Habertürk'ün edindiği bilgiye göre AK Parti, yüzde 90'ını kadınların aldığı nafakaya ilişkin çalışma başlattı.
Buna göre nafakada evlilik süresi dikkate alınacak.
3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5-6 yıl evli kalanlara 7 yıl nafaka verilmesi gündemde.
Nafakası sona eren kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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