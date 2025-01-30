onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Süresiz Nafaka Tamamen Kaldırılıyor! Boşanma Sonrası Nafaka Süreleri Evlilik Süresine Göre Değişecek

Süresiz Nafaka Tamamen Kaldırılıyor! Boşanma Sonrası Nafaka Süreleri Evlilik Süresine Göre Değişecek

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.01.2025 - 13:45

Boşanma sonrasındaki nafakada yeni formül gündemde. Hükümet, süresiz nafaka uygulamasının yerine evlilik süresine göre nafaka verilmesine ilişkin çalışma başlattı. 

Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre; Nafakası sona eren kadınlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardım vermesi planlanıyor. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

4. Yargı Reformu Strateji Belgesinde aileye yönelik önemli değişiklikler yer aldı.

4. Yargı Reformu Strateji Belgesinde aileye yönelik önemli değişiklikler yer aldı.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre AK Parti, yüzde 90'ını kadınların aldığı nafakaya ilişkin çalışma başlattı.

Habertürk'ün edindiği bilgiye göre AK Parti, yüzde 90'ını kadınların aldığı nafakaya ilişkin çalışma başlattı.

Buna göre nafakada evlilik süresi dikkate alınacak.

Buna göre nafakada evlilik süresi dikkate alınacak.

3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5-6 yıl evli kalanlara 7 yıl nafaka verilmesi gündemde.

3 yıl evli kalanlara 5 yıl, 5-6 yıl evli kalanlara 7 yıl nafaka verilmesi gündemde.

Nafakası sona eren kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek.

Nafakası sona eren kadınlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girecek. Çalışmayan, ekonomik ihtiyacı olan ve mağdur olacak kadınlara sosyal yardım verilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
10
4
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın