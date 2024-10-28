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O Seni Nasıl Görüyor?

O Seni Nasıl Görüyor?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
28.10.2024 - 12:01

Onun seni nasıl gördüğünü hiç merak ettin mi? Dışardan nasıl göründüğünü öğrenmek istiyorsan hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Aranızdaki ilişki nasıl?

4. Ne sıklıkla bir araya geliyorsunuz?

5. Onsuz hayatı düşünebiliyor musun?

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6. Beraberken genelde ne yapıyorsunuz?

7. Sen onu nasıl görüyorsun?

8. Sen bulunduğun ortamda dikkat çeken biri misin?

9. Onu düşündüğünde kendini nasıl hissediyorsun?

10. Son olarak siz bir mevsim olsaydınız hangi mevsim olurdunuz?

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O seni korkusuz ve cesur görüyor!

Onun gözünden seni izlemesi, senin hakkında birçok şeyi ortaya çıkarıyor. Sen, onun gözlerinde, her türlü zorluğun üstesinden gelme yeteneğine sahip, güçlü bir kişiliksin. Seninle ilgili bu gözlemleri, onun seni ne kadar iyi tanıdığının ve senin karakterinin ne kadar sağlam olduğunun bir kanıtı. Çünkü sen, onun dünyasında korkusuz ve cesur bir varlıksın. Senin bu korkusuz ve cesur kişiliğin, onun seni daha da çok takdir etmesine neden oluyor. İşte bu yüzden, seni bu şekilde görmesi, senin onun gözünde ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Seninle ilgili düşünceleri her zaman pozitif yönde. Bu, onun seni ne kadar çok sevdiğinin ve senin ne kadar özel olduğunun bir göstergesi.

O seni eğlenceli ve komik görüyor!

Bir gülümseme, bir kahkaha ve ardından gelen bir başka kahkaha... Evet, seni tam da böyle görüyor. Seninle geçirilen zamanın her dakikası, bir sonraki dakikanın heyecanla beklenmesine neden oluyor. Çünkü sen, onun hayatına neşe katan, günlük rutinlerin griliğini renklendiren biri olmuşsun. Eğlenceli kişiliğin ve mizah anlayışınla, onun yüzünde sürekli bir tebessüm oluşmasına neden oluyorsun. Seninle geçirilen zaman, adeta bir komedi filmi izler gibi. Her sahne, her replik kahkahalarla süsleniyor. Seninle birlikteyken, onun yüzündeki gülümseme hiç silinmiyor. Çünkü sen, ona hayatın ne kadar eğlenceli ve komik olabileceğini gösteriyorsun. Seninle birlikteyken, hayatın zorlukları ve stresi bir kenara bırakılıyor, yerini neşe ve kahkahalar alıyor. Kısacası, seni eğlenceli ve komik biri olarak görüyor. Seninle geçirilen her an, ona hayatın neşeli ve eğlenceli yönlerini gösteriyor. Ve bu, onun seninle daha fazla zaman geçirmek için can atmasına neden oluyor.

O seni utangaç ve hüzünlü görüyor!

O gözlerindeki utangaçlık ve hüzün pırıltısını görebiliyor. Belki de farkında değilsin ama bu durum, senin hakkında çok şey anlatıyor. İçinde bir yerlerde, belki de en derinlerde, bir yerlerde saklanan o utangaç ve üzgün ruhunu görebiliyor. O gözler, sanki bir hikaye anlatır gibi. Belki de bir aşk hikayesi, belki de hayal kırıklığı dolu bir macera. Kim bilir? Ama bir şey kesin ki; o gözlerdeki utangaçlık ve hüzün, senin en özel yanını yansıtıyor. Belki de bu utangaçlık, yeni insanlarla tanışma konusunda yaşadığın bir çekingenlikten kaynaklanıyor. Ya da belki de geçmişte yaşadığın bir olayın etkisi altındasın. Ne olursa olsun, bu utangaçlık seni sen yapan bir parça. Peki ya hüzün? Bu hüzün nereden geliyor? Belki de hayatın zorluklarından, belki de içinde bulunduğun durumdan. Ama unutma ki, her hüzün bir umutla son bulur. Belki de bu hüzün, senin daha güçlü bir birey olmanın ilk adımı. Sonuçta, o seni utangaç ve üzgün görüyor. Ama bu, senin en özel ve en güzel yanın. Bu duygular, seni sen yapan, karakterini şekillendiren unsurlar. Ve emin ol ki, bu duygular seni daha da çekici ve ilginç kılıyor. Bu yüzden, utangaçlık ve hüzünle dolu bu gözlerini saklama. Çünkü onlar, senin en güzel hikayeni anlatıyor.

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