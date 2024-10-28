O Seni Nasıl Görüyor?
O Seni Nasıl Görüyor?
Onun seni nasıl gördüğünü hiç merak ettin mi? Dışardan nasıl göründüğünü öğrenmek istiyorsan hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Aranızdaki ilişki nasıl?
4. Ne sıklıkla bir araya geliyorsunuz?
5. Onsuz hayatı düşünebiliyor musun?
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6. Beraberken genelde ne yapıyorsunuz?
7. Sen onu nasıl görüyorsun?
8. Sen bulunduğun ortamda dikkat çeken biri misin?
9. Onu düşündüğünde kendini nasıl hissediyorsun?
10. Son olarak siz bir mevsim olsaydınız hangi mevsim olurdunuz?
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O seni korkusuz ve cesur görüyor!
O seni eğlenceli ve komik görüyor!
O seni utangaç ve hüzünlü görüyor!
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