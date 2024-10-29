Sen Ne Tarz Bir İşte Çalışmalısın?
Sen Ne Tarz Bir İşte Çalışmalısın?
Hiç nasıl bir işte çalışmak istediğini düşündün mü? Ne tarz bir iş seni mutlu eder? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Şu an hayalindeki işi mi yapıyorsun?
4. Çalıştığın yerden memnun musun?
5. Senin en sevilen özelliğin ne?
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6. Arkadaş ortamında sen hangisisin?
7. Sorun çözme konusunda nasılsın?
8. Liderlik vasfın olduğunu düşünüyor musun?
9. Boş günlerinde genelde ne yapıyorsun?
10. Son olarak yeni şeyler öğrenmek seni mutlu ediyor mu?
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Sen masa başı bir işte çalışmalısın!
Sen sürekli aktif ve hareketli olacağın bir işte çalışmalısın!
Sen home office bir İşte çalışmalısın!
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