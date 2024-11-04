Kişilik Testi: Ne Kadar Çocuksusun?
Kişilik Testi: Ne Kadar Çocuksusun?
İçindeki çocuk ne kadar aktif biliyor musun? Senin içindeki çocuk kendini ne kadar belli ediyor öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Nasıl bir çocukluk geçirdin?
4. Doğum günün unutulduğunda nasıl hissediyorsun?
5. Keninde en nefret ettiğin özellik ne?
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6. Sorunlara tepkin genelde ne olur?
7. Gelecek planın hazır mı?
8. Sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyor musun?
9. Sence hayal kurmak saçma mı?
10. Kendine bir tatil planı seçer misin?
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Sen çok çocuksusun!
Sen az çocuksusun!
Sen hiç çocuksu değilsin!
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