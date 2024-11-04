Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Kişilik Testi: Ne Kadar Çocuksusun?

Kişilik Testi: Ne Kadar Çocuksusun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
04.11.2024 - 15:01

İçindeki çocuk ne kadar aktif biliyor musun? Senin içindeki çocuk kendini ne kadar belli ediyor öğrenmek için hadi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Nasıl bir çocukluk geçirdin?

4. Doğum günün unutulduğunda nasıl hissediyorsun?

5. Keninde en nefret ettiğin özellik ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Sorunlara tepkin genelde ne olur?

7. Gelecek planın hazır mı?

8. Sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyor musun?

9. Sence hayal kurmak saçma mı?

10. Kendine bir tatil planı seçer misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sen çok çocuksusun!

Seninle her an geçirildiğinde, o enerjik, hayat dolu, masum ve neşeli çocuğun hala senin içinde yaşadığını hissediyorlar. Bu dünya, içindeki çocuğu serbest bırakan, hayatın tüm zorluklarına rağmen neşesini ve masumiyetini kaybetmeyen yetişkinlere ihtiyaç duyuyor. Senin gibi insanlar, hayata farklı bir bakış açısı getiriyor ve çevrelerindekileri de bu bakış açısıyla etkiliyorlar. Seninle zaman geçirirken, çocukluğunun o saf ve masum günlerini hatırlıyorlar. Oyunlar, kahkahalar, hayaller... Hepsi birden gözler önüne geliyor. Seninle birlikteyken, hayatın karmaşasından bir anlığına da olsa uzaklaşıyor ve çocukluğun o özgür, endişesiz günlerine geri dönüyorlar. İçindeki çocuğu kaybetmemiş bir yetişkin olmak, birçoklarına göre çocuksu olmak anlamına gelebilir. Ancak bana kalırsa, bu hayatın en güzel yanlarından biri. Seninle birlikteyken, hayata karşı daha neşeli, daha enerjik ve daha umutlu bir tutum sergilileniyor. İçindeki çocuk, hala seninle birlikte ve seninle birlikte yaşamaya devam ediyor. Ve bu, senin en büyük gücün.

Sen az çocuksusun!

Hayatın karmaşası, yoğunluğu ve stresi içinde belki de en çok özlediğimiz şey, içimizdeki çocuğun saf ve masum enerjisi. Bu enerji, her ne kadar bazen gözlerden uzakta kalsa da, hala orada, içimizde bir yerlerde saklı. Belki de hayatın ağırlıkları karşısında daha çabuk yorulmamızın, dünyayı bazen biraz daha gri tonlarda görmemizin sebebi, bu enerjiyi yüzeye çıkarmamamızdır. Ancak unutmayın ki, içimizdeki çocuk hala orada, hala bizimle. Hayatı daha eğlenceli, daha renkli ve daha heyecanlı bir şekilde yaşamanın anahtarı belki de bu çocuksu enerjiyi serbest bırakmaktır. Çünkü çocuk olmak demek, hayatın tüm renklerini görmek, her anın keyfini çıkarmak ve her yeni deneyimi bir macera olarak görmek demektir. İçimizdeki çocuğun sesini duymak, onunla yeniden bağlantı kurmak ve onu yüzeye çıkarmak, hayatımıza yeni bir boyut, yeni bir renk katacaktır. Bu çocuksu enerji, bizim en gerçek, en saf hali. Onu saklamamalı, aksine onu göstermeliyiz. Çünkü o, bizim en içten gelen sevinçlerimiz, en saf duygularımız ve en gerçek benliğimiz. Unutmayın, içimizdeki çocuk hala orada, hala bizimle. Onu serbest bırakın ve hayatınıza yeni bir renk, yeni bir enerji katın. Çünkü çocuk olmak, hayatı daha eğlenceli, daha renkli ve daha heyecanlı yaşamak demektir.

Sen hiç çocuksu değilsin!

Hayatın acımasız döngüsü içerisinde, çocukluğunun masumiyetini çoktan yitirdin. O neşeli, enerjik ve hayat dolu çocuk, artık senin içinde yok. Belki de hayatın zorluklarına karşı koyabilmek için, o çocuksu ruhunu bir kenara bırakmak zorunda kaldın. Bir zamanlar her şeyi merakla keşfeden, her gün yeni bir maceraya atılan o çocuk, artık sadece bir hatıra. Onun yerine, hayatın gerçeklerini kabullenmiş, olgun bir birey var. Ancak unutma ki, her ne kadar büyümüş olsan da, o çocuksu ruh her zaman seninle. Onu yeniden canlandırmak için belki de sadece biraz cesaret ve hayal gücüne ihtiyacın var. Büyümek zorunda kalmış olabilirsin, ama bu, içindeki çocuğun tamamen öldüğü anlamına gelmez. Belki de onu yeniden bulmanın, hayatın zorluklarına karşı bir direniş olduğunu düşünmelisin. Çünkü sonuçta, hayatın en güzel yanı, içimizdeki çocuğu asla kaybetmememizdir.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın