Sen Beyaz Atlı Prensini Buldun mu?

Bir masal kahramanı gibi, beyaz atlı prensini arıyorsun. Geceleri yıldızlara bakıp, onun hayalini kuruyorsun. Gündüzleri ise, belki bir köşe başında, belki bir kafede karşılaşırız diye umutla etrafına bakınıyorsun. Ancak, bu prens bir türlü karşına çıkmıyor. Birçok kez denedin, birçok kalp kırdın ve kırıldın. Her defasında aynı umutla başladın, belki bu sefer diyerek. Ancak sonuç hep aynı oldu: Beyaz atlı prens yine ortada yok. Belki de onu bulamamanın nedeni, onun sadece masallarda olması. Belki de gerçek hayatta beyaz atlı prensler yok. Ya da belki de onu bulamamanın nedeni, onu çok fazla araman. Ancak şu bir gerçek ki, sen beyaz atlı prensini hala bulamadın. Ama unutma, belki de prensin beyaz atı yoktur, belki de o sadece bir prenstir. Ya da belki de prens sensin ve sen kendini arıyorsun. Ancak şu bir gerçek ki, senin hikayen hala yazılmaya devam ediyor. Ve belki de en güzel bölümü henüz yazılmadı.