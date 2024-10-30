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Sen Beyaz Atlı Prensini Buldun mu?

Sen Beyaz Atlı Prensini Buldun mu?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
30.10.2024 - 16:01

Bazen hayatımıza birileri girer ve çıkar. Bu bazen doğru kişidir bazen de değildir. Peki sen beyaz atlı prensini bulduğunu düşünüyor musun?

Hadi teste!

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1. Şu an bir ilişkin var mı?

2. Masallara inanıyor musun?

3. Aşk senin için ne?

4. Bugüne kadar kaç ilişkin oldu?

5. Sence evlilik aşkı öldürüyor mu?

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6. Sevgilin sana ne sıklıkla iltifat eder?

7. Sen en çok neyden etkilenirsin?

8. Senin bir ilişkiyi bitirme sebebin ne olur?

9. Hafta sonu genelde ne yaparsın?

10. Son olarak sen hangisiyle hareket ediyorsun?

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Sen beyaz atlı prensini bulmuşsun!

Kendine bir beyaz atlı prens bulmuşsun, hayatının aşkını keşfetmişsin. Ah, bu aşk hikayesi adeta bir masaldan fırlamış gibi! Gözlerin parıldıyor, kalbin hızla çarpıyor ve her düşündüğünde içinde kelebekler uçuşuyor. Bu, sadece filmlerde gördüğümüz türden bir aşk hikayesi. İlişkiniz, çevrenizdekilerin hayranlıkla izlediği, herkesin örnek aldığı türden. Birlikte geçirdiğiniz her an, birbirinize olan sevginizi daha da pekiştiriyor. Birbirinizi tamamlıyor, birbirinizi daha iyi bir hale getiriyorsunuz. İlişkinizdeki uyum ve sevgi, adeta bir aşk şarkısının sözlerini andırıyor. Kafanda hiçbir soru işareti kalmasın, çünkü bu aşk tam da senin hakkettiğin türden. Bu, senin masalın ve senin beyaz atlı prensin. Bu aşk hikayesi, senin hayatının en güzel bölümü olacak. Bu yüzden, kafandaki tüm soru işaretlerini bir kenara bırak ve bu muhteşem aşkın tadını çıkar!

Sen beyaz atlı prensini aramaktan vazgeçmişsin!

Beyaz atlı prensini aramaktan vazgeçmişsin. Bu hayalin peşinden koşma işi, senin için artık bir son buldu. Ah, o beyaz atlı prens... Ne kadar da masalsı, ne kadar da çekici geliyor kulağa, değil mi? Ama sen, bu masalsı hayalin peşinden koşmaktan yorulmuşsun. Belki de hayatının bir döneminde, bu prensi bulma umuduyla her sabah gözlerini açıyordun. Belki de onunla karşılaşacağın o büyülü anı hayal ederek, geceleri daha huzurlu uyuyordun. Ama şimdi, artık bu hayalin peşinden koşmaktan vazgeçmişsin. Hayal kırıklıkları... Evet, onlar da cabası. Onlar, senin bu beyaz atlı prens hayalinden vazgeçmene neden olan en büyük etkenlerden biri. Her hayal kırıklığı, seni biraz daha bu hayalden uzaklaştırmış. Her hayal kırıklığı, senin bu prensi bulma umudunu biraz daha azaltmış. Ve sonunda, artık onu aramayı bırakmışsın. Artık onunla karşılaşacağın o büyülü anı hayal etmiyorsun. Artık her sabah, onu bulma umuduyla gözlerini açmıyorsun. Çünkü sen, artık beyaz atlı prensini aramaktan vazgeçmişsin. Ama unutma, hayat her zaman sürprizlerle dolu. Belki de beyaz atlı prensini aramayı bıraktığın anda, o senin karşına çıkar. Kim bilir? Hayatın, senin için ne gibi sürprizler hazırladığını asla bilemezsin. Belki de en güzel sürprizler, en beklenmedik anlarda karşımıza çıkar.

Sen beyaz atlı prensini bulamamışsın!

Bir masal kahramanı gibi, beyaz atlı prensini arıyorsun. Geceleri yıldızlara bakıp, onun hayalini kuruyorsun. Gündüzleri ise, belki bir köşe başında, belki bir kafede karşılaşırız diye umutla etrafına bakınıyorsun. Ancak, bu prens bir türlü karşına çıkmıyor. Birçok kez denedin, birçok kalp kırdın ve kırıldın. Her defasında aynı umutla başladın, belki bu sefer diyerek. Ancak sonuç hep aynı oldu: Beyaz atlı prens yine ortada yok. Belki de onu bulamamanın nedeni, onun sadece masallarda olması. Belki de gerçek hayatta beyaz atlı prensler yok. Ya da belki de onu bulamamanın nedeni, onu çok fazla araman. Ancak şu bir gerçek ki, sen beyaz atlı prensini hala bulamadın. Ama unutma, belki de prensin beyaz atı yoktur, belki de o sadece bir prenstir. Ya da belki de prens sensin ve sen kendini arıyorsun. Ancak şu bir gerçek ki, senin hikayen hala yazılmaya devam ediyor. Ve belki de en güzel bölümü henüz yazılmadı.

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