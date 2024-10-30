Sen Beyaz Atlı Prensini Buldun mu?
Sen Beyaz Atlı Prensini Buldun mu?
Bazen hayatımıza birileri girer ve çıkar. Bu bazen doğru kişidir bazen de değildir. Peki sen beyaz atlı prensini bulduğunu düşünüyor musun?
Hadi teste!
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1. Şu an bir ilişkin var mı?
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2. Masallara inanıyor musun?
3. Aşk senin için ne?
4. Bugüne kadar kaç ilişkin oldu?
5. Sence evlilik aşkı öldürüyor mu?
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6. Sevgilin sana ne sıklıkla iltifat eder?
7. Sen en çok neyden etkilenirsin?
8. Senin bir ilişkiyi bitirme sebebin ne olur?
9. Hafta sonu genelde ne yaparsın?
10. Son olarak sen hangisiyle hareket ediyorsun?
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Sen beyaz atlı prensini bulmuşsun!
Sen beyaz atlı prensini aramaktan vazgeçmişsin!
Sen beyaz atlı prensini bulamamışsın!
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