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Kendini Bir İlişkiye Hazır Hissediyor musun?

Kendini Bir İlişkiye Hazır Hissediyor musun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
05.11.2024 - 12:01

İnsan bazen kendi sorunlarından bazen de geçmiş ilişkilerinden dolayı kendini ilişkiye hazır hissetmez. Bu zaman zaman değişir. Peki sen kendini hazır hissediyor musun? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Son ilişkin ne zamandı?

4. Son ilişkin neden bitti?

4. Son ilişkin neden bitti?

5. Eski sevgilini unutabildin mi?

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6. Birini unutmak için başka birine şans verir misin?

7. Hayatına birini alırken önceliğin hangisi olur?

8. Sence da evlilik aşkı öldürüyor mu?

9. Sence uzun ilişkinin sırrı bunlardan hangisi?

10. Genel olarak tahammül seviyeni puanlar mısın?

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Kendini bir ilişkiye hazır hissediyorsun!

Yalnızlığınızın sona erme zamanı geldi. Uzun bir süre boyunca, belki de daha fazla zamanı tek başına geçirdiniz. İşte, evde, arkadaşlarınızla dışarıda eğlenirken, belki de bir kitap okurken ya da bir film izlerken... Ama şimdi, kalbinizde bir boşluk hissediyorsunuz. İçinizde, derinlerde bir yerlerde, birinin sizi sevmesi ve sizin de onu sevmeniz için bir arzu var. Bir ilişkide olmanın ne demek olduğunu biliyorsunuz. Birlikte gülmek, ağlamak, birbirinizi desteklemek, birlikte büyümek... Ve şimdi, tüm bu duyguları tekrar yaşamak için hazırsınız. Çünkü artık yalnız olmak istemiyorsunuz. Artık bir başkasının sıcaklığını hissetmek, bir başkasının sevgisini hissetmek istiyorsunuz. Ve belki de en önemlisi, sevilmek ve sevmek istiyorsunuz. Çünkü sevgi, hayatın en güzel duygularından biridir. Ve siz, bu duyguyu tekrar yaşamak için hazırsınız. İçinizde bir yerlerde, bir sevgi arzusu var ve bu arzuyu dindirmek için hazırsınız. Evet, bir ilişkiye hazır hissediyorsunuz. Ve bu, muhteşem bir duygu.

Kendini bazen hazır hissediyorsun bazen de hissetmiyorsun!

Aşk hayatında biraz karmaşa içinde olduğunu söyleyebiliriz. Bazı günler, kalbinin derinliklerinden gelen bir ses, 'Evet, artık sevmek ve sevilmek istiyorum!' diye haykırıyor. Bu duygu seni adeta sarıp sarmalıyor ve kendini bir ilişkiye hazır hissetmeni sağlıyor. Ancak bazen de tam tersi bir durumla karşılaşıyorsun. İlişkilere dair tüm düşüncelerini bir kenara bırakıp, kendi başına olmayı tercih ettiğin anlar oluyor. Bu durumda da 'Hayır, ben bir süreliğine yalnız kalmak istiyorum.' diyorsun. Yani, aşk ve ilişkiler konusunda biraz kararsızlık yaşadığını söyleyebiliriz. Bu durum, senin duygusal dünyanda bir tür dalgalanma yaratıyor ve bu dalgalanmalar, senin ilişki konusunda kafanın karışmasına neden oluyor. Ancak unutma, herkesin aşk hayatında inişler ve çıkışlar olabilir. Önemli olan, kendi duygularını ve isteklerini doğru bir şekilde anlamak ve onları yönetebilmek.

Kendini bir ilişkiye hazır hissetmiyorsun!

Bir ilişkiye adım atmak için kendini hazır hissetmiyorsun. Şu sıralar, kendi yalnızlığının huzurunda, kendi dünyanda mutluluğu buluyorsun. Kendi başına olmak, belki de birçok insanın aksine, senin için bir özgürlük. Kimi zaman sessizliğin içinde kendi düşüncelerinle baş başa kalmak, kimi zaman da kendi hobilerinle meşgul olmak seni mutlu ediyor. Bir ilişki, her ne kadar aşk ve sevgi dolu bir yolculuk olsa da, beraberinde büyük bir sorumluluk getiriyor. Bu, herkesin altından kalkabileceği bir yük değil ve sen de şu an için bu yükün altına girmek istemiyorsun. Kendi hayatını yönetmek, kendi kararlarını almak, kendi düşüncelerine göre hareket etmek senin için daha cazip geliyor. Belki de şu an için hayatına birini dahil etmek, senin hayatındaki dengeleri bozabilir. Kendi dünyanda, kendi kurallarına göre yaşamak, senin için daha huzur verici. Bu yüzden, bir ilişkiye adım atmak yerine, kendi yalnızlığında mutluluğu bulmayı tercih ediyorsun. Kendi özgürlüğün, kendi huzurun, kendi mutluluğun senin için daha değerli.

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