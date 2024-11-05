Kendini Bir İlişkiye Hazır Hissediyor musun?
Kendini Bir İlişkiye Hazır Hissediyor musun?
İnsan bazen kendi sorunlarından bazen de geçmiş ilişkilerinden dolayı kendini ilişkiye hazır hissetmez. Bu zaman zaman değişir. Peki sen kendini hazır hissediyor musun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Son ilişkin ne zamandı?
4. Son ilişkin neden bitti?
5. Eski sevgilini unutabildin mi?
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6. Birini unutmak için başka birine şans verir misin?
7. Hayatına birini alırken önceliğin hangisi olur?
8. Sence da evlilik aşkı öldürüyor mu?
9. Sence uzun ilişkinin sırrı bunlardan hangisi?
10. Genel olarak tahammül seviyeni puanlar mısın?
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Kendini bir ilişkiye hazır hissediyorsun!
Kendini bazen hazır hissediyorsun bazen de hissetmiyorsun!
Kendini bir ilişkiye hazır hissetmiyorsun!
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