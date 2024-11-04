Sen Hangi Tada Karşı Koyamıyorsun?
Sen Hangi Tada Karşı Koyamıyorsun?
Senin vazgeçemediğin bir tat var mı? Varsa bu ne biliyor musun? Acı mı, ekşi mi, tatlı mı? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sabah uyandığında nasıl oluyorsun?
4. Genelde kaç öğün yersin?
5. Yemek yemek seni mutlu ediyor mu?
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6. Sonsuza kadar tek bir tat yemek zorunda olsan hangisini seçerdin?
7. Peki senin en belirgin özelliğin ne?
8. Yeni bir ortama girdiğinde genellikle nasıl davranırsın?
9. Büyük bir tartışmada sen nasıl davranırsın?
10. Son olarak bir renk seç bakalım!
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Sen acı tatlara karşı koyamıyorsun!
Sen tatlı tatlara karşı koyamıyorsun!
Sen ekşi tatlara karşı koyamıyorsun!
Sen tuzlu tatlara karşı koyamıyorsun!
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