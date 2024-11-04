Yüzde Kaç Hayalperestsin?
Yüzde Kaç Hayalperestsin?
Hayalperest olmak kötü bir şey değildir. Ama bazen fazlası zor olabilir. Sen ne kadar hayalperestsin? Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. İnsanlara kolayca güveniyor musun?
4. Son zamanlarda kendini nasıl hissediyorsun?
5. 5 yıl önce hayal ettiğin yerde misin?
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6. İlk görüşte aşka inanır mısın?
7. İlişkilerde sen hangisisin?
8. Hayatta en çok neyi önemsersin?
9. Boş zamanlarında ne yapmaktan hoşlanırsın?
10. Çok sık rüya görür müsün?
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Sen %100 hayalperestsin!
Sen %60 hayalperestsin!
Sen %20 hayalperestsin!
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