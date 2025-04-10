Sofar İstanbul'un Bu Zamana Kadar Tanıştırdığı En İyi 15 Şarkı
Sofar İstanbul bizi kimlerle kimlerle tanıştırdı. Öyle ki her dinlediğimizde aşık olduk... Gizli cevherleri keşfetmemizi sağlayan Sofar İstanbul'da bu zamana kadar dinlediğimiz en iyi parçaları derledik. Hazırsanız kulaklarımızın pasını silecek bir müzik turuna çıkalım!
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1. Adamlar - Kapısı Kapalı
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2. Kalben - Sadece
3. Deniz Tekin - Gelirmiyim
4. Ufuk Beydemir - Ay Tenli Kadın
5. Sedef Sebüktekin - Bul Beni
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6. Gözde Öney - Kavga
7. Emre Akbay - Mühür
8. No Land - Yüzerdik
9. Biz & Nilipek - Dünya Büküldü
10. Cihan Mürtezaoğlu - Sarı Söz
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11. Selin Çıngır - Ellerinin İzi
12. Soft Analog - Bombalar
13. Ege Çubukçu - Voltaj
14. The Flabbies - Afterclap
15. İsmet Tümer - Bedenimdeyken
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