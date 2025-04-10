Sofar İstanbul'un Bu Zamana Kadar Tanıştırdığı En İyi 15 Şarkı

Sofar İstanbul bizi kimlerle kimlerle tanıştırdı. Öyle ki her dinlediğimizde aşık olduk... Gizli cevherleri keşfetmemizi sağlayan Sofar İstanbul'da bu zamana kadar dinlediğimiz en iyi parçaları derledik. Hazırsanız kulaklarımızın pasını silecek bir müzik turuna çıkalım!