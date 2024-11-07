Senin Kişiliğin Karanlık Tarafa mı Yakın Aydınlık Tarafa mı?
Senin Kişiliğin Karanlık Tarafa mı Yakın Aydınlık Tarafa mı?
Senin karakter özelliklerin çoğu zaman hangi tarafa daha yakın merak ediyor musun? Bazen bazı hareketlerin ve özelliklerin hangi tarafa yakın olduğunu söyleyebilir mi? Öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sana karşı yapılan hataları nasıl karşılarsın?
4. Şu an mutlu olduğunu düşünüyor musun?
5. Geçmişi düşündüğünde ne hissediyorsun?
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6. İnsanlara güvenme konusunda nasılsın?
7. Büyük bir problemin olduğunda ne yaparsın?
8. Keşke dediğin şeyler var mı?
9. Güvenilir bir olduğunu düşünüyor musun?
10. Senin kafanı ne toplar?
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Senin kişiliğin aydınlık tarafa daha yakın!
Senini kişiliğin iki tarafın ortasında!
Senin kişiliğin karanlık tarafa daha yakın!
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