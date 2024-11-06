Senin Kalbin Taşlaşmış mı?
Senin Kalbin Taşlaşmış mı?
Sen duygularını kaybetmiş olabilir misin? Artık hiçbir duyguyu hissedemiyor olabilirsin. Bunu öğrenmek için hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Seni en iyi tanımlayan kelime hangisi olur?
4. Kendini çoğu zaman yalnız hissediyor musun?
5. Sence aşk acısı ne kadar sürmeli?
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6. Sence aşk nasıl bir duygu?
7. En son ne zaman ağladın?
8. İnsanların senin hakkında düşüncelerini önemser misin?
9. Sen sorunlarını insanlarla paylaşır mısın?
10. Son olarak uzun zamandır kendini nasıl hissediyorsun?
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Senin kalbin taşlaşmış!
Senin kalbin taşlaşmak üzere!
Senin kalbin taşlaşmamış!
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