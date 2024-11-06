Senin Kalbin Taşlaşmış mı?

Kalbin, duygusal anlamda, sanki bir taşa dönüşmüş gibi. Artık hislerinle bağlantı kurmakta zorlanıyorsun. Duyguların, o kadar derinlere gömüldü ki, onları hissetmek adeta imkansız hale geldi. Her ne kadar dışarıdan bakıldığında hala aynı kişi gibi görünsen de, içindeki duygusal değişim seni tamamen başka biri haline getirdi. Bu durum, sanki bir rüzgarın esintisini hissetmeyi unutmuş bir yaprak gibisin. Ya da tıpkı bir ressamın renkleri görememe korkusu gibi, duygularını hissedememek seni dehşete düşürüyor. Artık ne sevinç, ne hüzün, ne öfke, ne de aşk... Hiçbir duyguyu damarlarında hissetmiyorsun. Bu, sanki bir film izlerken ekrandaki duygusal sahneleri anlamamak gibi bir şey. Ya da bir şarkı dinlerken, melodinin ritmini hissedememek gibi. Tüm bu duygusal deneyimler, sanki bir sis perdesinin ardına saklanmış gibi. Bu durum, duygusal bir uyuşukluk hali. Sanki bir buzdağının üzerinde, donmuş bir kalp taşıyorsun. Bu kalp, artık hiçbir duyguyu hissetmiyor. Bu durum, adeta bir duygusal kış uykusu... Ve ne yazık ki, bu uykudan uyanmak için bir baharın gelmesi gerekiyor.