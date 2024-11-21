İstanbul’da Fırtına Hava Trafiğini de Vurdu: Uçaklar Havada Tur Attı
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İstanbul’da Fırtına Hava Trafiğini de Vurdu: Uçaklar Havada Tur Attı
Başta İstanbul olmak üzere bugün Marmara Bölgesi’nin birçok kentinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Öğle saatleri itibarıyla hızını artıran fırtına, hava trafiğini de vurdu. İstanbul Havalimanı’na inmek isteyen bazı uçakların iniş için havada tur attığı öğrenildi. Bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, uçuş operasyonlarının sorunsuz şekilde sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlerdir uyarıda bulunduğu Marmara Bölgesi’ndeki fırtına bugün öğle saatlerinde hızını artırdı.
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Fırtına sebebiyle İstanbul Havalimanı çevresinde rüzgarın hızı 41 knota ulaştı.
Şiddetli rüzgar sebebiyle İstanbul Havalimanı’na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken, bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı.
Yetkililerden lodosa rağmen havalimanında operasyonun sorunsuz şekilde devam ettiği bilgisi edinildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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