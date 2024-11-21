İstanbul’da Fırtına Hava Trafiğini de Vurdu: Uçaklar Havada Tur Attı

Başta İstanbul olmak üzere bugün Marmara Bölgesi’nin birçok kentinde olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Öğle saatleri itibarıyla hızını artıran fırtına, hava trafiğini de vurdu. İstanbul Havalimanı’na inmek isteyen bazı uçakların iniş için havada tur attığı öğrenildi. Bazı uçaklar ise pisti pas geçmek zorunda kaldı. Havalimanı yönetiminden yapılan açıklamada, uçuş operasyonlarının sorunsuz şekilde sürdüğü bilgisi paylaşıldı.