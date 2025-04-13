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Flört Enerjini Zirveye Çıkaracak O Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Flört Enerjini Zirveye Çıkaracak O Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
13.04.2025 - 18:31

Flört enerjini zirveye taşıyacak, kendini daha çekici hissettirecek o şarkıyı keşfetmeye hazır mısın? Bu testle, kalp atışlarını hızlandıracak ve enerjini artıracak en uygun parçayı bulacak, flörtöz ruhunu tam anlamıyla ortaya çıkaracaksın!

Merak ettiğini biliyoruz, o zaman seni hızlıca teste alalım❤

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1. İlk sorumuz geldi! Mekanda sana kaçamak bakışlar atan birinin yanına gider misin?

2. Peki, sana göre flört ne demek?

3. Sosyal medyadan birini gördün beğendin. Dm'den yürür müsün?

4. Flört konusunda nasılsın?

5. Flört döneminin olmazsa olmazı telefon görüşmeleri hakkında ne düşünüyorsun?

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6. Bir arkadaşın şöyle biri var konuşur musun dediğinde ilk cevabın hangisi olur?

7. Neredeyse sona yaklaşıyoruz, ideal flört dönemi ne kadar olmalı?

8. Son olarak, flört becerini puanla bakalım!

Nil Karaibrahimgil- Resmen Aşığım

Melike Şahin - Canın Beni Çekti

Murat Dalkılıç- Bi Güzellik Yapsana

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miray soysal
miray soysal
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