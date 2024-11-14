Sen Ne Kadar Rahatına Düşkün Birisin?
Sen Ne Kadar Rahatına Düşkün Birisin?
Rahat bir yapın olduğunu düşünüyor musun? Ya da rahatına düşkün olduğunu? Eğer öyleysen, ne kadar rahatsın? Gerçekten rahatlık senin için ne kadar önemli, ya da bu sadece dışarıdan gördüğün bir izlenim mi? Bazen kendimizi çok rahat hissediyoruz gibi görünebiliriz, ama aslında içsel bir huzursuzluk ya da kaygı da taşıyor olabiliriz. Belki de rahatlık, sadece fiziksel bir durum değil, zihinsel ve duygusal bir dengeyle de bağlantılıdır. Kendini gerçekten rahat hissettiğinde, hayatın karmaşasından ve stresinden uzaklaşabilir, ama o gerçek rahatlık anını bulmak bazen zor olabilir.
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sorumluluk almak konusunda ne düşünüyorsun?
4. Çevrendekilerle çok sık tartışıyor musun?
5. Rahtlığın yüzünden problem yaşıyor musun?
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6. Seni en iyi anlatan kelime hangisi?
7. Sevgilin 1 hafta boyunca hiç ''günaydın'' mesajı atmasa ne düşünürsün?
8. Sabah uyandığında nasıl oluyorsun?
9. Buluşmalara genelde geç kalır mısın?
10. En sevdiğin renk hangisi olur?
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Sen rahatına aşırı düşkün birisin!
Sen her durumda rahatına düşkün biri değilsin!
Sen hiç rahatına düşkün biri değilsin!
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