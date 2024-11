Sen Ne Kadar Rahatına Düşkün Birisin?

Sen rahatına aşırı düşkünsün. Rahatlık, senin için adeta her şeyden daha önemli. Hangi ortamda olursan ol, senin ilk önceliğin her zaman rahat olmak. Bir durumun, bir yerin ya da bir olayın seni rahatsız etmesi, seni fazlasıyla huzursuz edebilir. Kendini rahat hissetmediğin her an, adeta cehennem gibi gelir sana. Herhangi bir yerde huzursuzsan, o ortamın tüm diğer özellikleri kaybolur; sadece rahatsızlık ve huzursuzluk ön planda olur. Başka insanlar için belki sıradan olan bir şey, senin için büyük bir problem olabilir, çünkü senin için en önemli şey içsel huzur ve konfor. Bu rahatlık arayışın, yaşam tarzının her alanına yansır. Nerede yaşadığın, nasıl bir işte çalıştığın, kimlerle vakit geçirdiğin… Tüm bunlar, senin rahatını sağlayacak şekilde şekillenir. Yaşadığın ortamda fiziksel rahatlık, sıcaklık, ışık, sessizlik gibi faktörler bile senin için çok büyük bir önem taşır. Eğer bu faktörlerden biri eksikse, senin için o ortamda huzur bulmak neredeyse imkansızdır. Mesela, sıcak bir yaz gününde klimasız bir odada oturmak, senin için adeta bir işkenceye dönüşebilir. Ya da gürültülü, kalabalık bir ortamda bulunmak, seni sinir edebilir ve hemen o mekândan çıkma isteği uyandırabilir. Rahat olmadığın her yerde, kendini sanki tuhaf bir şekilde sıkışmış gibi hissedersin.