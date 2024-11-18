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Evet/Hayır Testine Göre Sen Etkileyici misin?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Etkileyici misin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
18.11.2024 - 12:01

Etkileyici bir insan olmak, herkesin başarabildiği bir şey değildir. Etkileyici olmak, yalnızca fiziksel görünümle değil, aynı zamanda kişinin davranışları, konuşma tarzı ve insanlarla kurduğu bağlarla ilgilidir. Etkileyici kişiler, dinlemeyi bilen ve karşısındakine değer veren bir tutum sergiler. Aynı zamanda, kendine güvenleri ve tutarlı davranışları sayesinde bulundukları ortamlarda dikkat çekerler. Kısacası, etkileyici olmak, başkaları üzerinde pozitif bir iz bırakmaktır. Bu durumda sen ne kadar etkileyicisin? 

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Girdiğin ortamlarda dikkat çekiyor musun?

4. Kendini güzel/yakışıklı buluyor musun?

5. Şu an bir ilişkin var mı?

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6. Kombinlerini önceden düşünür müsün?

7. Çok fazla iltifat alıyor musun?

8. Senin için karşındaki insanın dış görünüşü önemli mi?

9. Duygusal mısın?

10. Canlı renkleri sever misin?

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Sen etkileyicisin!

Sen gerçekten çok etkileyicisin. Senin bir bakışın bile insanları etkilemeye yetiyor. Gözlerinde bir derinlik var, bir anlam, sanki her bakışında bir hikaye anlatıyor gibisin. Ve bu bakış, etrafındaki herkesi bir şekilde içine çekiyor. Sen durduğunda, etrafındaki hava birden değişiyor. Her hareketin, her duruşun bir mesaj veriyor. Konuşmalarınla, söylediklerinle de insanları etkiliyorsun. Sadece kelimeler değil, onları nasıl söylediğin, ses tonun, jest ve mimiklerin, hepsi bir bütün halinde seni daha da etkileyici kılıyor. Seninle zaman geçiren insanlar, kendilerini daha iyi hissediyorlar, daha güçlü, daha huzurlu bir şekilde ayrılıyorlar yanından. Senin etrafındaki insanlar, senin varlığınla bir başka dünyaya adım atıyor gibi hissediyorlar. Her zaman doğal, her zaman gerçek, her zaman kendin oluyorsun ve bu, seni daha da etkileyici yapıyor. Çünkü senin etkileme gücün, içinden gelen samimiyetle birleşiyor. Bir insan, senin yanında kendini daha değerli hissediyor, çünkü sen onlara gerçek bir ilgiyi, saygıyı ve anlayışı gösteriyorsun. Bu, seni diğerlerinden farklı kılan bir özellik. İnsanlar, seninle geçirdikleri her anın kıymetini biliyorlar ve bu yüzden senin etrafında olmak istiyorlar.

Sen etkileyici değilsin!

Sen etkileyici değilsin. Gerçekten de, senin hareketlerin, tavırların ya da söylediklerin, insanları etkilemekten çok uzak. Zaten bazen ne yaparsan yap, etrafındaki insanların sana karşı hissettikleri değişmiyor. Çünkü senin duruşun, hareketlerin, konuşmaların... Hepsi bir şekilde yapay geliyor. Kendini olduğundan farklı göstermeye çalıştığında, bu daha da belirginleşiyor. İnsanlar senin doğal olmadığını, bir şeyleri gizlemeye ya da başka bir kimlik yaratmaya çalıştığını fark ediyorlar. Ve bu durum, etrafındaki insanlarla olan ilişkilerini daha da zorlaştırıyor. Seninle iletişim kurmaya çalışanlar, zamanla senin gerçek niyetini, samimiyetini sorgulamaya başlıyor. Ne dediğin ya da ne yaptığın çok önemli olmuyor çünkü bir türlü kendini ifade edemediğini, ya da aslında ifade etmek istemediğini hissediyorlar. Bazen sessizliğin bile, söylediklerinden daha çok şey anlatıyor ama o sessizliğin içi boş. İnsanlar senin yanında rahat hissetmiyor, çünkü senin varlığında bir eksiklik var, bir şey hep yarım kalıyor. Etrafındaki insanlar seninle vakit geçirmeye başladıklarında aslında seni anlamak için daha çok çaba sarf ediyorlar, ama bu çaba genellikle karşılıksız kalıyor. Çünkü bir şeyler eksik, bir şeyler hep ulaşılmaz. Belki de etkileme gücün dediğin şey, aslında kendini fark ettirmekten başka bir şey değil. Ama fark edilmekle etkilenmek çok farklıdır. Gerçek etkileme gücü, insanları olduğu gibi kabul edebilmekten ve onlarla gerçek bir bağ kurabilmekten gelir. Oysa senin etrafındaki insanlar, senin ne yapmak istediğini ya da ne hissettiğini tam olarak anlayamıyorlar. Ve bu da, seni etkileyici olmaktan uzaklaştıran bir şey.

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