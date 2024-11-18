Evet/Hayır Testine Göre Sen Etkileyici misin?

Sen etkileyici değilsin. Gerçekten de, senin hareketlerin, tavırların ya da söylediklerin, insanları etkilemekten çok uzak. Zaten bazen ne yaparsan yap, etrafındaki insanların sana karşı hissettikleri değişmiyor. Çünkü senin duruşun, hareketlerin, konuşmaların... Hepsi bir şekilde yapay geliyor. Kendini olduğundan farklı göstermeye çalıştığında, bu daha da belirginleşiyor. İnsanlar senin doğal olmadığını, bir şeyleri gizlemeye ya da başka bir kimlik yaratmaya çalıştığını fark ediyorlar. Ve bu durum, etrafındaki insanlarla olan ilişkilerini daha da zorlaştırıyor. Seninle iletişim kurmaya çalışanlar, zamanla senin gerçek niyetini, samimiyetini sorgulamaya başlıyor. Ne dediğin ya da ne yaptığın çok önemli olmuyor çünkü bir türlü kendini ifade edemediğini, ya da aslında ifade etmek istemediğini hissediyorlar. Bazen sessizliğin bile, söylediklerinden daha çok şey anlatıyor ama o sessizliğin içi boş. İnsanlar senin yanında rahat hissetmiyor, çünkü senin varlığında bir eksiklik var, bir şey hep yarım kalıyor. Etrafındaki insanlar seninle vakit geçirmeye başladıklarında aslında seni anlamak için daha çok çaba sarf ediyorlar, ama bu çaba genellikle karşılıksız kalıyor. Çünkü bir şeyler eksik, bir şeyler hep ulaşılmaz. Belki de etkileme gücün dediğin şey, aslında kendini fark ettirmekten başka bir şey değil. Ama fark edilmekle etkilenmek çok farklıdır. Gerçek etkileme gücü, insanları olduğu gibi kabul edebilmekten ve onlarla gerçek bir bağ kurabilmekten gelir. Oysa senin etrafındaki insanlar, senin ne yapmak istediğini ya da ne hissettiğini tam olarak anlayamıyorlar. Ve bu da, seni etkileyici olmaktan uzaklaştıran bir şey.