Evet/Hayır Testine Göre Sen Etkileyici misin?
Evet/Hayır Testine Göre Sen Etkileyici misin?
Etkileyici bir insan olmak, herkesin başarabildiği bir şey değildir. Etkileyici olmak, yalnızca fiziksel görünümle değil, aynı zamanda kişinin davranışları, konuşma tarzı ve insanlarla kurduğu bağlarla ilgilidir. Etkileyici kişiler, dinlemeyi bilen ve karşısındakine değer veren bir tutum sergiler. Aynı zamanda, kendine güvenleri ve tutarlı davranışları sayesinde bulundukları ortamlarda dikkat çekerler. Kısacası, etkileyici olmak, başkaları üzerinde pozitif bir iz bırakmaktır. Bu durumda sen ne kadar etkileyicisin?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Girdiğin ortamlarda dikkat çekiyor musun?
4. Kendini güzel/yakışıklı buluyor musun?
5. Şu an bir ilişkin var mı?
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6. Kombinlerini önceden düşünür müsün?
7. Çok fazla iltifat alıyor musun?
8. Senin için karşındaki insanın dış görünüşü önemli mi?
9. Duygusal mısın?
10. Canlı renkleri sever misin?
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Sen etkileyicisin!
Sen etkileyici değilsin!
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