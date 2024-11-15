Yaparım/Yapmam Testine Göre Ruhun Genç mi Yaşlı mı?
Yaparım/Yapmam Testine Göre Ruhun Genç mi Yaşlı mı?
Birçok insan, fiziksel yaşlarından bağımsız olarak ruhlarının daha genç veya daha yaşlı hissettiklerini söyler. Kimi insanlar, yaşadıkları deneyimlere göre daha olgun ve bilge bir ruh taşırken, kimisi ise hayatı daha özgür ve enerjik bir şekilde, genç ruhla yaşar. Bu kişinin ruhunun genç mi yoksa yaşlı mı olduğunu belirlemek için, onun hayata bakış açısı ve genel tutumuna bakmak gerekir. Peki sen hangisini hissediyorsun?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sık sık aktivite yapar mısın?
4. Genelde duygusal konuşmalar yapar mısın?
5. Sevdiklerin için her şeyi yapar mısın?
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6. Aşk için fedakarlık yapar mısın?
7. Sürekli huysuzluk yapar mısın?
8. Ortamda sürekli şakalar yapar mısın?
9. Gelecek hakkında plan yapıyor musun?
10. Kendini kurtarmak için yalan söyler misin?
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Senin ruhun genç!
Senin ruhun yaşlı!
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