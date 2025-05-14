Trenler Direksiyonu Olmadığı Halde Virajları Nasıl Dönebiliyor?

Trenlerin viraj alabilmesindeki en önemli faktör tekerleklerin konik yapısı. Her bir tekerlek dıştan içe doğru daralacak şekilde tasarlanıyor. Bu sayede tren düz hatta ilerlerken tekerleklerin orta kısmı rayla temas ediyor ve sistem kendi kendini dengeliyor.

Ancak tren viraja girdiğinde işler değişiyor: Dıştaki tekerlek daha geniş çapa sahip kısmıyla, içteki ise daha dar çapa sahip kısmıyla raya temas ediyor. Bu fark, dış tekerleğin daha fazla yol almasını sağlıyor ve böylece tren, direksiyona ihtiyaç duymadan doğal şekilde dönebiliyor.