Trenler Direksiyonu Olmadığı Halde Virajları Nasıl Dönebiliyor?
Arabalarda direksiyon olmadan dönmek imkansızken trenler bunu gayet rahat bir şekilde başarıyor. Üstelik bunu yüzyılı aşkın süredir aynı sistemle yapıyorlar. Görünürde basit gibi duran ama aslında oldukça zekice kurgulanmış bir sistem sayesinde bu mümkün oluyor. Fizik kurallarından faydalanarak çalışan bu mekanizma, hem güvenli hem de enerji açısından oldukça verimli.
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Direksiyon yok ama konik tekerlekler var!
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Rayların yapısı da bu dönüşe yardımcı oluyor.
Tren sistemlerinde güvenlik asla şansa bırakılmıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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