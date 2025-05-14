İstanbul Hızlı Tren Durakları: İstanbul Hızlı Tren Garı Nerede, Nasıl Gidilir?

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ülkemizde 2009 yılından beri hizmet veriyor. Saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hıza çıkabilen yüksek hızlı trenler, dünyanın birçok noktasında tercih ediliyor. Ülkemizde de binlerce vatandaşımız, şehirlerarası ulaşımda hızlı treni kullanıyor. İstanbul-Ankara, İstanbul-Konya, Ankara- Eskişehir ve Ankara-Sivas arasındaki hızlı trenler hizmet vermeye devam ediyor. Her gün pek çok kişinin tercih ettiği hızlı trenle ilgili güncel bilgiler araştırılıyor.

Peki megakent İstanbul'da hızlı tren durakları nerede, İstanbul'da hızlı tren hangi semtlerden geçiyor?