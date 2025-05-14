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İstanbul Hızlı Tren Durakları: İstanbul Hızlı Tren Garı Nerede, Nasıl Gidilir?

İstanbul Hızlı Tren Durakları: İstanbul Hızlı Tren Garı Nerede, Nasıl Gidilir?

Tren biletleri
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
14.05.2025 - 16:31

Yüksek Hızlı Tren (YHT) ülkemizde 2009 yılından beri hizmet veriyor. Saatte 200 kilometrenin üzerinde bir hıza çıkabilen yüksek hızlı trenler, dünyanın birçok noktasında tercih ediliyor. Ülkemizde de binlerce vatandaşımız, şehirlerarası ulaşımda hızlı treni kullanıyor. İstanbul-Ankara, İstanbul-Konya, Ankara- Eskişehir ve Ankara-Sivas arasındaki hızlı trenler hizmet vermeye devam ediyor. Her gün pek çok kişinin tercih ettiği hızlı trenle ilgili güncel bilgiler araştırılıyor.

Peki megakent İstanbul'da hızlı tren durakları nerede, İstanbul'da hızlı tren hangi semtlerden geçiyor?

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İstanbul Hızlı Tren Hakkında Genel Bilgiler

İstanbul Hızlı Tren Hakkında Genel Bilgiler

Yüksek Hızlı Tren'in temelleri ülkemizde 2003 yılında atıldı. 2009 yılında ise ilk yolculu taşıma yapıldı. Ankara-İstanbul arasındaki illeri kapsayan yüksek hızlı tren inşaatında ilk olarak Ankara-Eskişehir YHT hattı hizmete açıldı. Daha sonra Ankara-Konya arasındaki hattın inşaatına başlandı. 

İstanbul-Ankara yüksek hızlı tren hattı, 2014 yılında Anadolu Yakası'ndaki Pendik'e ulaştı. 2019 yılına gelindiğinde İstanbul YHT güzergahı uzatıldı ve son durak Avrupa Yakası'ndaki Halkalı oldu. Ankara-İstanbul arasında hizmet veren YHT, azami 250 kilometre/saate uygun bir hattır ve çift hatlı olarak hizmet verir.

İstanbul 2025 Hızlı Tren Durakları Nerede?

İstanbul 2025 Hızlı Tren Durakları Nerede?

İstanbul 2025 hızlı tren durakları aşağıdaki gibidir:

  • Halkalı

  • Bakırköy

  • Söğütlüçeşme

  • Bostancı

  • Pendik

İstanbul-Ankara YHT durakları ise aşağıdaki gibidir:

  • Halkalı

  • Bakırköy

  • Söğütlüçeşme

  • Bostancı

  • Pendik

  • Gezbe

  • İzmit

  • Arifiye

  • Bilecik

  • Bozüyük

  • Eskişehir

  • Polatlı

  • Eryaman

  • Ankara Gar

İstanbul'da Hızlı Tren Hangi Semtten Kalkıyor?

İstanbul'da Hızlı Tren Hangi Semtten Kalkıyor?

İstanbul'da 5 farklı hızlı tren durağı vardır. Bu duraklardan iki tanesi Avrupa Yakası'nda, üç tanesi ise Anadolu Yakası'ndadır. Dolayısıyla İstanbul'da hızlı trenin kalktığı semtler de farklıdır. 

İstanbul'daki hızlı tren duraklarının yer aldığı semtler ise aşağıdaki gibidir:

  • Halkalı durağı - Küçükçekmece (Avrupa Yakası)

  • Bakırköy durağı - Bakırköy (Avrupa Yakası)

  • Söğütlüçeşme durağı - Kadıköy (Anadolu Yakası)

  • Bostancı durağı - Kadıköy (Anadolu Yakası)

  • Pendik durağı - Pendik (Anadolu Yakası)

İstanbul'dan Hangi İllere Hızlı Tren Var?

İstanbul'dan İzmit (Gebze), Sakarya (Arifiye), Bilecik, Eskişehir (Bozüyük ve Eskişehir), Ankara, Konya, Karaman, Yozgat, Sivas ve Kırıkkale'ye hızlı tren vardır.

İstanbul-Ankara Hızlı Tren Kaç Saat Sürer?

İstanbul-Ankara Hızlı Tren Kaç Saat Sürer?

Yüksek Hızlı Tren (YHT) maksimum 250 km hıza ulaşır. Demir yolunun yapısı gereği bu hız, yolculuk sırasında değişiklik gösterebilir. YHT kimi duraklar arasında daha yavaş giderken kimi duraklar arasında daha hızlı gidebilir. 

İstanbul'dan kalkışı olan hızlı trenlerin yolculuk süreleri aşağıdaki gibidir:

  • İstanbul (Söğütlüçeşme) Ankara arası hızlı tren duruş sayısına göre farklılık göstermekle birlikte 4.30 - 5 saat sürer.

  • İstanbul Eskişehir arası hızlı tren yaklaşık 3 saattir.

  • İstanbul (Söğütlüçeşme) Konya arası hızlı tren yaklaşık 5 saattir.

  • İstanbul Karaman arası hızlı tren yaklaşık 6 saattir.

Ankara-İstanbul 2025 Hızlı Tren Bileti Kaç TL?

Ankara-İstanbul 2025 Hızlı Tren Bileti Kaç TL?

İstanbul-Ankara 2025 güncel hızlı tren bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

  • İstanbul Halkalı - Ankara Gar Standart, Ekonomi bilet fiyatı 855 TL

  • İstanbul Bakırköy - Ankara Gar Standart, Ekonomi bilet fiyatı 855 TL

  • İstanbul Söğütlüçeşme - Ankara Gar Standart, Ekonomi bilet fiyatı 780 TL

  • İstanbul Bostancı - Ankara Gar Standart, Ekonomi bilet fiyatı 780 TL

YHT 2025 Güncel Tarifeler ve İndirimli Biletler

  • Çocuk: 7-12 yaş arası çocuklar yüzde 50 indirim (ayrı bir yer istememek koşuluyla 0-6 yaş arası çocuklar ücretsiz)

  • Genç: 13-26 yaş arası gençler yüzde 15 indirim

  • 60-64 yaş arası yolcular: yüzde 15 indirim

  • 65 Yaş ve üzerindeki yolcular: yüzde 50 indirim

  • Öğretmen: yüzde 15 indirim

  • Askeri yolcu: yüzde 15 indirim

  • Yerli ve yabancı basın kartı sahipleri: yüzde 15 indirim

  • Personel: yüzde 20 indirim

2025 Hızlı Tren Aile ve Yeni Evli İndirimi

  • 2025 yılı içerisinde evlenen çiftlerin birlikte yapacakları seyahatlerde yüzde 50 indirim (kontrollerde Aile Cüzdanını ibraz etmek koşuluyla)

  • Aileler; anne, baba ve çocuklar ile anneanne, babaanne, dedenin dahil olacağı ve aynı işlemde  en az 3, en fazla 11 bilet alınması koşulu ile yapılacak seyahatlerde ailelere yüzde 15 indirim

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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