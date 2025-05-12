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Ankaray Hattı Durakları: AŞTİ-Dikimevi Hattı Güzergahı ve Sefer Saatleri

Ankaray Hattı Durakları: AŞTİ-Dikimevi Hattı Güzergahı ve Sefer Saatleri

Ankara
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
12.05.2025 - 11:06

Türkiye'nin başkenti Ankara'da ulaşım ihtiyacı hem raylı sistemler hem otobüsler ile gideriliyor. Ankaray da Ankara'nın ulaşım sıkıntısına bir çözüm olarak 1996 yılında hizmete açıldı. 8 bin 527 kilometre uzunluğundaki hat, toplamda 11 istasyona sahiptir ve günlük olarak 27 bin yolcu taşıma kapasitesine sahiptir. Ankaray, AŞTİ (Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi) ve Dikimevi arasında hizmet verir.

Ankaray ile ilgili detaylar da sıklıkla araştırılıyor. Peki Ankaray hattında hangi duraklar var, Ankaray ücreti ne kadar?

İşte Ankaray ile ilgili güncel ve detaylı bilgiler.

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Ankaray (AŞTİ-Dikimevi) Durakları Genel Bilgiler

Ankaray (AŞTİ-Dikimevi) Durakları Genel Bilgiler

Başkent Ankara'nın artan trafik sorununu çözmek için otobüsler ve raylı sistemler sıklıkla kullanılır. Ankaray da Ankara'nın ilk hafif raylı ulaşım aracıdır. Ankaray, günlük olarak 27 bin yolcuya kadar hizmet verebilir. Toplamda 11 durağı bulunan Ankaray'ın en çok kullanılan durakları ise AŞTİ, Demirtepe, Kızılay ve Kolej'dir. Ankaray, AŞTİ ve Dikimevi arasında hizmet verir.

Ankaray'dan aktarma yapmak da mümkündür. Kurtuluş ve Kızılay'a Ankaray'ın farklı noktalarından aktarma yapılarak ulaşım sağlanabilir.

Ankaray (AŞTİ-Dikimevi) Hattının Güzergahı

Ankaray, AŞTİ ve Dikimevi arasında hizmet verir. Ankara'nın en kalabalık noktası ve merkezi olan Kızılay'a uğrayan Ankaray, kolay ve pratik bir ulaşım sağlar.

Ankaray (Dikimevi-AŞTİ) 2025 Durakları Hangileri?

Ankaray (Dikimevi-AŞTİ) 2025 Durakları Hangileri?

Dikimevi'nden ilk hareketini yapan Ankaray, sırasıyla aşağıdaki duraklara uğrar:

  • Dikimevi

  • Kurtuluş (Aktarma Noktası: Başkentray)

  • Kolej

  • Kızılay (Aktarma Noktası: M1, M2 Metrosu)

  • Demirtepe

  • Maltepe

  • Anadolu/ Anıtkabir (Tandoğan) 

  • Beşevler

  • Bahçelievler

  • Emek

  • AŞTİ

Ankaray'da Kaç Durak Var?

Ankaray'daki toplam durak sayısı 11'dir. AŞTİ'den başlayan duraklar, Emek, Bahçelievler ve Beşevler şeklinde ilerler. Dikimevi'nden başlayan duraklar ise Kurtuluş, Kolej ve ardından Kızılay'a ulaşır.

2025 Ankaray (Dikimevi-AŞTİ) Aktarma Noktaları: Ankaray ile Nereye Gidilir?

2025 Ankaray (Dikimevi-AŞTİ) Aktarma Noktaları: Ankaray ile Nereye Gidilir?

Ankaray, aktarma noktalarına da entegre edilmiştir. Bu sayede şehrin farklı noktalarına, farklı araçlar kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Ankaray'dan yapabileceğiniz aktarmalar aşağıdaki gibidir:

  • Maltepe: Ankara Gar - Başkentray / Hızlı Tren Garı / M4 Metro Keçiören

  • Kızılay Ortak İstasyon: M4 metro Keçiören / M1 Metro Batıkent / M2 Metro Çayyolu

  • Kurtuluş: Ankara Gar - Başkentray

Ankaray (AŞTİ-Dikimevi) Durak Haritası

Ankaray'ın durak haritası, görseldeki gibidir. Bu haritayı inceleyerek Ankaray aktarma duraklarını öğrenebilirsiniz. 

'Kızılay'a Nasıl Gidilir?' sorusunun cevabı da haritada görüldüğü gibidir. Kızılay'a gitmek için M1 metro, M2 metro, M4 metro ve Ankaray'ı kullanabilirsiniz.

Ankara Tren Garı Hangi Durakta?

Ankara Tren Garı, Ankaray'ın Maltepe İstasyonu'ndadır. Ankara Tren Garı'na gitmek için Maltepe ya da Kurtuluş İstasyonu'nu kullanabilirsiniz. Fakat bu istasyonlar, Ankara Tren Garı'na biraz daha uzak mesafededir. Ankara Tren Garı'na gitmek için Kızılay'dan M4 Keçiören Hattı'na binip 'Gar' durağında inebilirsiniz. Kızılay'dan sonra ikinci durak olan bu durakta, YHT GAR tabelaları ile tren garına daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Dikimevi-AŞTİ Ankaray 2025 Saatleri

Dikimevi-AŞTİ Ankaray 2025 Saatleri

AŞTİ ve Dikimevi arasında hizmet veren Ankaray, toplamda 11 duraktan geçer ve tek yön yolculuk süresi ortalama 25 dakikadır. İstasyonlar arası ortalama olarak 5-6 dakika sürer. Bu süre, istasyonların birbirlerine uzaklıklarına göre değişir. Yoğunluğa bağlı olarak gecikmeler de yaşanabilir. 

  • AŞTİ-Emek Durağı arasındaki mesafe yaklaşık olarak 4 dakikadır.

  • Kızılay-Demirtepe Durağı arasındaki mesafe yaklaşık olarak 2 dakikadır.

  • Kızılay-Kolej Durağı arasındaki mesafe yaklaşık olarak 2 dakikadır.

2025 Ankaray Ne Kadar? Ankarakart Ne Kadar Basıyor?

2025 Ankaray Ne Kadar? Ankarakart Ne Kadar Basıyor?

Ankarakart'ta farklı kart çeşitleri vardır ve ulaşım ücreti, kartın çeşidine göre farklılık gösterir. 

Ankarakart'ta tam tarife ücretleri (bir biniş) aşağıdaki gibidir:

  • Tam: 26.00 TL

  • Tam Aktarma: 12.50 TL

  • İndirimli 13.00 TL

  • İndirimli Aktarma: 8.00 TL

Öğrenci abonman ücretleri:

  • Aylık sınırsız biniş abonman ücreti 350 TL

62-65 yaş ücretleri:

  • Saat 10.00-16.00 ila 19.00-00.00 saatleri arasında ücretsiz

65 yaş üstü:

  • EGO Otobüs, Ankaray, Metro, Ankara Kent Merkezi Özel Toplu Taşıma (ÖTA), Özel Halk Otobüsleri (ÖHO) ve Başkentray ücretsiz

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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