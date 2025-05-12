Ankaray Hattı Durakları: AŞTİ-Dikimevi Hattı Güzergahı ve Sefer Saatleri
Türkiye'nin başkenti Ankara'da ulaşım ihtiyacı hem raylı sistemler hem otobüsler ile gideriliyor. Ankaray da Ankara'nın ulaşım sıkıntısına bir çözüm olarak 1996 yılında hizmete açıldı. 8 bin 527 kilometre uzunluğundaki hat, toplamda 11 istasyona sahiptir ve günlük olarak 27 bin yolcu taşıma kapasitesine sahiptir. Ankaray, AŞTİ (Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi) ve Dikimevi arasında hizmet verir.
Ankaray ile ilgili detaylar da sıklıkla araştırılıyor. Peki Ankaray hattında hangi duraklar var, Ankaray ücreti ne kadar?
İşte Ankaray ile ilgili güncel ve detaylı bilgiler.
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Ankaray (AŞTİ-Dikimevi) Durakları Genel Bilgiler
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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