Sen Nasıl Bir Düğün Yapacaksın?
Sen Nasıl Bir Düğün Yapacaksın?
Hiç kendi düğününü hayal ettin mi? İleride nasıl bir düğün yapacağını merak ediyor musun? Belki romantik bir kır düğünü, çiçeklerle dolu ve hafif bir esintiyle dans eden gelinliğiyle hayal edersin. Ya da şık bir salon düğününü tercih edersin; zarif dekorasyonlar ve ihtişamlı bir atmosferle unutulmaz bir geceye imza atmak isteyebilirsin. Her detayın sana özel olduğu, sevdiklerinle dolu bir tören… Peki, hangisi daha cazip geliyor?
Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Kendine gelinlik/damatlık seçer misin?
4. Düğün müziğin ne tarz bir şey olsun istersin?
5. Sevdiğin kişiyi hatalarına rağmen kabul eder misin?
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6. Söyle bakalım çevrende senin nasıl bir insan olduğunu söylerler?
7. Şu an hayatında biri var mı?
8. Düğün fikri sana nasıl hissettiriyor?
9. Peki sen hangisini tercih edersin?
10. Son olarak sence aşk nedir?
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Sen güzel bir kır düğünü yapacaksın!
Sen salon düğünü yapacaksın!
Sen küçük, tatlı bir düğün yapacaksın!
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