Sen Ne Zamandır Huzursuzsun?

Sen birkaç gündür huzursuzsun. Kendini hiç huzurlu hissetmiyorsun, bir eksiklik var içinde, ama ne olduğunu bir türlü anlayamıyorsun. Her şey normal gibi görünüyor, her şey yolundaymış gibi ama bir şeyler eksik, bir şeyler yerine oturmuyor. İçinde bir boşluk var, sanki her şeyin üstüne bir ağırlık çökmüş gibi. Ne yapmaya çalışsan da bir türlü rahatlayamıyorsun. Zihninde bir sürü düşünce dolaşıyor ama hiçbiri seni tatmin etmiyor, hepsi kararsız ve belirsiz. Bir şeyler yapman gerektiğini hissediyorsun ama neyin doğru olduğunu bilmiyorsun. Gözlerini kapattığında bile, kafanın içinde bir karmaşa var. Ne yaparsan yap, huzursuzluk peşini bırakmıyor. İçindeki bu boşluk giderek daha da büyüyor, sanki kaybolmuşsun gibi. İnsanlarla konuşurken bile, onlara odaklanamıyorsun; çünkü bu hissi içinden atamıyorsun. Bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorsun bazen. Belki dışarıda bir şeyler ters gidiyor, belki de bu sadece içsel bir durum. Ama ne olursa olsun, bir huzursuzluk var içinde ve her geçen gün biraz daha büyüyor. Her şey yolunda gibi görünse de, bir eksiklik var, bir şeyler tam olarak oturmuyor. Ne zaman bir şeyleri yapmaya kalksan, hep bir şey eksik kalıyor, hep bir şeyin eksik olduğunu hissediyorsun. Ve bu hissiyat, her geçen gün seni daha da huzursuz ediyor.