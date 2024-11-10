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Sen Ne Zamandır Huzursuzsun?

Sen Ne Zamandır Huzursuzsun?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 13:01

Sen kendini ne zamandır huzurlu hissetmiyorsun? Ne zamandır kafanı rahatça yastığa koyamıyorsun? Belki son zamanlarda seni yoracak olaylarla boğuşuyorsun ya da içindeki kaygılar bir türlü dinmiyor. Huzur, bazen uzak bir hedef gibi görünür, her geçen gün daha da uzaklaştığını hissedebilirsin. Kafandaki düşünceler ve kalbindeki belirsizlikler, geceleri uykusuz kalmana sebep olabilir. Ama unutma, huzur sadece dış koşullarla ilgili değil; aslında içsel dengeyi bulmakla da alakalı. Cevabını öğrenmek için hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Kendini son zamanlarda nasıl hissediyorsun?

4. Eleştiriye açık mısın?

5. Kendini seviyor musun?

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6. Şu an seni en çok ne mutlu eder?

7. Tanımadığın bir ortama girdiğinde ne hissediyorsun?

8. Uyku düzenin nasıldır?

9. Ne sıklıkla hayal kuruyorsun?

10. Yakın çevren ile aran nasıl?

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Sen kendini birkaç gündür huzursuz hissediyorsun!

Sen birkaç gündür huzursuzsun. Kendini hiç huzurlu hissetmiyorsun, bir eksiklik var içinde, ama ne olduğunu bir türlü anlayamıyorsun. Her şey normal gibi görünüyor, her şey yolundaymış gibi ama bir şeyler eksik, bir şeyler yerine oturmuyor. İçinde bir boşluk var, sanki her şeyin üstüne bir ağırlık çökmüş gibi. Ne yapmaya çalışsan da bir türlü rahatlayamıyorsun. Zihninde bir sürü düşünce dolaşıyor ama hiçbiri seni tatmin etmiyor, hepsi kararsız ve belirsiz. Bir şeyler yapman gerektiğini hissediyorsun ama neyin doğru olduğunu bilmiyorsun. Gözlerini kapattığında bile, kafanın içinde bir karmaşa var. Ne yaparsan yap, huzursuzluk peşini bırakmıyor. İçindeki bu boşluk giderek daha da büyüyor, sanki kaybolmuşsun gibi. İnsanlarla konuşurken bile, onlara odaklanamıyorsun; çünkü bu hissi içinden atamıyorsun. Bir şeylerin yanlış gittiğini düşünüyorsun bazen. Belki dışarıda bir şeyler ters gidiyor, belki de bu sadece içsel bir durum. Ama ne olursa olsun, bir huzursuzluk var içinde ve her geçen gün biraz daha büyüyor. Her şey yolunda gibi görünse de, bir eksiklik var, bir şeyler tam olarak oturmuyor. Ne zaman bir şeyleri yapmaya kalksan, hep bir şey eksik kalıyor, hep bir şeyin eksik olduğunu hissediyorsun. Ve bu hissiyat, her geçen gün seni daha da huzursuz ediyor.

Sen kendini aylardır huzursuz hissediyorsun!

Sen aylardır huzursuzsun. Ne zaman bir şeyler yapmaya kalksan, ne zaman bir yere odaklansan, içindeki o huzursuzluk her an seni takip ediyor. İlk başlarda fark etmedin belki, zamanla giderek daha belirginleşti. Her gün biraz daha ağırlaşıyor, biraz daha derinleşiyor. Bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun ama neyin eksik olduğunu bulamıyorsun. Her şeyin dışarıdan düzgün göründüğü, ama içinin karmaşık olduğu bir zaman dilimindesin. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldığında bile, o huzursuzluk seni terk etmiyor. Bir anlığına rahatlasan da, hemen sonra içindeki boşluk tekrar seni buluyor. Bazen bir şeyin eksik olduğunu hissediyorsun ama bu eksikliği tarif edemiyorsun. Kendini kaybolmuş hissediyorsun, ama bu kaybolmuşluk sadece içsel bir şey, dışarıda her şeyin normal devam ettiğini görüyorsun. İnsanlar bir şeyler yapıyor, hayat akıyor ama sen o akışın içinde değil gibisin. Her an bir şeylerin ters gidecekmiş gibi bir endişe var içinde. Ne zaman bir hedef belirlesen, bir adım atmaya kalksan, bir şeyin eksik olduğu hissi seni engelliyor. Sanki bir tür duraklama evresine girmişsin gibi, ilerleyemiyor, yerinde sayıyorsun. Herkes bir şeyleri başarırken, sen bir türlü doğru yolu bulamıyorsun. Ama bu huzursuzluk, sadece bir hedefin eksikliği değil, belki de içindeki daha derin bir boşluğun yansıması. Her şeyin yolunda gittiğini düşündüğünde, içindeki boşluk her an kendini hatırlatıyor.

Sen kendini çok uzun zamandır huzursuz hissediyorsun!

Sen çok uzun zamandır huzursuzsun. Öyle uzun bir süredir, ne zaman geriye dönüp baksan, o eski huzurlu halini hatırlamakta güçlük çekiyorsun. Hangi anın, hangi zamanın seni gerçekten rahatlatıp içini ferahlatmış olduğunu bulamıyorsun. Ne zaman bir anlık bir dinginlik hissi uyansa içinde, hemen ardından bir boşluk geliyor, bir eksiklik beliriyor. Birçok şey yolunda gibi görünüyor ama hep bir şeylerin eksik olduğunu, bir şeylerin tam oturmadığını hissediyorsun. Her geçen gün bu huzursuzluk, daha da belirginleşiyor. Bir zamanlar çok kolay bir şekilde geçebileceğini düşündüğün bu duygular, şimdi seni bir türlü terk etmiyor. İçindeki boşluk o kadar derinleşti ki, her an bir şeylerin kaybolacakmış gibi korkuyorsun. İçinde bir şeylerin kayıp olduğu hissi var, ama ne olduğunu bulamıyorsun. Belki de aslında kendini kaybettin, belki de uzun zamandır bir şeylere odaklanamadın. Ne zaman bir şeyler yapmak istesen, bu huzursuzluk seni durduruyor, engelliyor. Bir türlü adım atamıyorsun, bir türlü doğru yolu bulamıyorsun. Dışarıda her şeyin normal seyrinde gittiği, herkesin kendi hayatını yaşadığı bir dünyada, sen bir türlü içsel bir denge bulamıyorsun. İnsanlar seni görüyor, belki de sen de onları görüyorsun ama o kadar yabancı hissediyorsun ki, kimseyi tam olarak anlayamıyorsun. Yalnız değilsin, ama sanki tek başına bir adaya düşmüş gibisin.

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