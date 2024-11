Sen Ne Zamandır Huzursuzsun?

Sen aylardır huzursuzsun. Ne zaman bir şeyler yapmaya kalksan, ne zaman bir yere odaklansan, içindeki o huzursuzluk her an seni takip ediyor. İlk başlarda fark etmedin belki, zamanla giderek daha belirginleşti. Her gün biraz daha ağırlaşıyor, biraz daha derinleşiyor. Bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsun ama neyin eksik olduğunu bulamıyorsun. Her şeyin dışarıdan düzgün göründüğü, ama içinin karmaşık olduğu bir zaman dilimindesin. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldığında bile, o huzursuzluk seni terk etmiyor. Bir anlığına rahatlasan da, hemen sonra içindeki boşluk tekrar seni buluyor. Bazen bir şeyin eksik olduğunu hissediyorsun ama bu eksikliği tarif edemiyorsun. Kendini kaybolmuş hissediyorsun, ama bu kaybolmuşluk sadece içsel bir şey, dışarıda her şeyin normal devam ettiğini görüyorsun. İnsanlar bir şeyler yapıyor, hayat akıyor ama sen o akışın içinde değil gibisin. Her an bir şeylerin ters gidecekmiş gibi bir endişe var içinde. Ne zaman bir hedef belirlesen, bir adım atmaya kalksan, bir şeyin eksik olduğu hissi seni engelliyor. Sanki bir tür duraklama evresine girmişsin gibi, ilerleyemiyor, yerinde sayıyorsun. Herkes bir şeyleri başarırken, sen bir türlü doğru yolu bulamıyorsun. Ama bu huzursuzluk, sadece bir hedefin eksikliği değil, belki de içindeki daha derin bir boşluğun yansıması. Her şeyin yolunda gittiğini düşündüğünde, içindeki boşluk her an kendini hatırlatıyor.