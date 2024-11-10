Sen Ne Zamandır Huzursuzsun?
Sen Ne Zamandır Huzursuzsun?
Sen kendini ne zamandır huzurlu hissetmiyorsun? Ne zamandır kafanı rahatça yastığa koyamıyorsun? Belki son zamanlarda seni yoracak olaylarla boğuşuyorsun ya da içindeki kaygılar bir türlü dinmiyor. Huzur, bazen uzak bir hedef gibi görünür, her geçen gün daha da uzaklaştığını hissedebilirsin. Kafandaki düşünceler ve kalbindeki belirsizlikler, geceleri uykusuz kalmana sebep olabilir. Ama unutma, huzur sadece dış koşullarla ilgili değil; aslında içsel dengeyi bulmakla da alakalı. Cevabını öğrenmek için hadi teste!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Yaşını seçer misin?
3. Kendini son zamanlarda nasıl hissediyorsun?
4. Eleştiriye açık mısın?
5. Kendini seviyor musun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Şu an seni en çok ne mutlu eder?
7. Tanımadığın bir ortama girdiğinde ne hissediyorsun?
8. Uyku düzenin nasıldır?
9. Ne sıklıkla hayal kuruyorsun?
10. Yakın çevren ile aran nasıl?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen kendini birkaç gündür huzursuz hissediyorsun!
Sen kendini aylardır huzursuz hissediyorsun!
Sen kendini çok uzun zamandır huzursuz hissediyorsun!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın